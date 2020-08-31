Владимирских школьников начальных классов бесплатно накормят завтраками

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В новом учебном году дети из начальных классов смогут бесплатно завтракать в школьных столовых. Каждый получит завтрак на 58,77 рубля.

- На горячее питание Владимирская область получит из федерального бюджета 235 миллионов 828 тысяч рублей. Плюс 29 миллионов 147 тысяч рублей выделит областной бюджет. Это очень важная инициатива, напрямую касающаяся здоровья наших детей, – подчеркнул губернатор Владимир Сипягин.

Однако оказалось, что не все учителя в курсе бесплатных завтраках. В школе №49 один из учителей попросил родителей малоимущих и многодетных семей принести справки для льготного питания.

- А когда мы сказали о том, что слышали о бесплатных завтраках, то классный руководитель ответил, что у нее подобной информации нет, - недоумевает Наталья, мама одного из учеников 49-й школы.

- Скорее всего, руководство школы еще не успело довести до учителей новость о бесплатных завтраках. Можете не волноваться, все учащиеся будут получать бесплатные завтраки. А справки необходимы детям из малоимущих и многодетных семей для получения бесплатных обедов, - подчеркнули в городском управлении образования.

К слову, в следующем году федеральную субсидию должны увеличить до 517,5 миллиона рублей, а из областного бюджета предусмотрено более 199 миллионов. Тогда на завтрак каждого школьника начального звена будет выходить уже 62,47 рубля в день.

Напомним, что бесплатные завтраки для младшеклассников депутаты горсовета отменили два года назад. Тогда это решение вызвало волну негодования среди родителей и общественников.