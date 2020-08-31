Первое сентября во Владимире: участвуем в викторинах, смотрим спектакль и «охотимся» за книгами

. Фото: Евгения ГУСЕВА

1 сентября не все первоклашки начинают учиться. Многие после торжественных линеек оказываются предоставленными себе и своим родителям. И надо же как-то развлечь своих детей. В этом помогут владимирские учреждения культуры.

Так, день знаний устроит Владимирская областная научная библиотека. Праздник пройдет с 10 до 14 часов. На открытой площадкой перед библиотекой (если не будет дождя) организуют чтение книг на языке оригинала, мастер-класс по изготовлению книжных закладок, предложат собрать карту области из разных кусочков пазла, а также пазлы по произведениям русской художественной литературы. Кроме того, пройдет акция «Стихи на вкус», интеллектуальная игра «Включи логику», викторина на знание событий Великой Отечественной войны.

В помещениях библиотеки пройдет урок мужества «Оружие Победы», на котором будет представлена книжная выставка о легендарной боевой технике времен Великой Отечественной войны, ее разработчиках, изобретательском и трудовом подвиге русских ученых и оружейников.

Кроме того, ребят познакомят с различными изданиями азбуки, включая уникальные издания из редкого фонда.

Все мероприятия проходят только по предварительной записи по телефону 32-52-88.

Уроки от библиотеки для детей и молодежи

На площадке перед корпусом Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи (ул. Мира, 51) пройдут библиоуроки:

11.00 - 1 урок изобразительного искусства

11.40 - перемена

12.10 - 2 урок иностранного языка

12.50 - перемена

14.00 - 3 урок технологии (в помещении библиотеки, по предварительной записи)

14.40 - перемена

15.00 - 4 урок литературного чтения

Бегущая книга

В полдень в парке «Липки» начнется акция «Бегущая книга». Сотрудники городских библиотек будут задавать прохожим простые вопросы для проверки их эрудиции. Каждый, кто даст правильный ответ, получит в подарок интересную книгу и приглашение в библиотеку.

Маршрут забега: 12 часов — парк «Липки», 12.30 — площадка перед Городским дворцом культуры, 13 часов — парк «Дружба», 13.30 — площадка у «Руськино».

Похожий забег устроит Владимирская областная библиотека для детей и молодежи. Вот ее маршрут: старт 12.00 - корпус библиотеки на ул. Мира, 51; Центральный парк, ул. Горького, пр. Строителей, финиш - 15.00 - корпус библиотеки на пр. Строителей, 23.

«Невредные советы»

В полдень на площадке перед областной филармонией пройдет музыкальный спектакль «У друзей нет выходных: невредные советы». Музыкально-просветительский театр представит новую музыкальную интерактивную программу для юных зрителей, посвященную опасностям, которые подстерегают их в стенах родного дома и квартиры! Освоить эти важные уроки помогают любимые и такие веселые НЕ вредные советы Григория Остера, а также песни современных авторов о детях и для детей!

фото предоставлено филармонией

Вход свободный.

И не забывайте, что во всех парках в этот день пройдут концерты и праздничные мероприятия для школьников.