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Владимирские кони Имитатор, Бобырь и Ирбис установили новый рекорд

Орловские рысаки из Петушинского района завоевали победу на ХХI Чемпионате России для русских троек
Ирина МальцеваИринаМальцева
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Фото АТК «Богдарня»

Фото АТК «Богдарня»

На первом этапе ХХI Чемпионата России для русских троек, прошедшем на республиканском ипподроме в городе Раменское, с рекордным временем для Орловских рысаков и лучшим временем дня выступила тройка из конюшни агротуристического комплекса «Богдарня», принадлежащая семье знаменитых Джона и Нины Кописки.

Эх, птица-тройка!

Готовиться к призовым летним заездам в «Богдарне» начали заранее, надеясь, что коронавирусные ограничения снимут, и старты чемпионатов России состоятся. И не удивительно: современный конноспортивный комплекс на базе АТК «Богдарня» — один из крупнейших центров троечной езды в России, где не только с любовью заботятся о питомцах, но и возрождают старинный русский спорт – езду на русской тройке. Петушинская тройка не раз участвовала в выставках и соревнованиях, завоевывая победы. Например, в июне прошлого года эта тройка выиграла Кубок «Русского Радио» на Центральном Московском ипподроме, «объехав» смешанные тройки Костромского ипподрома и Вологодского конного завода.

На конюшне верят: чтобы возродить тройку нужно знать и любить лошадей. Здесь готовы часами рассказывать про своих любимцев.

- Знаете, как получаются клички лошадей? Жеребцам придумывают первую часть имени по кличке матери, а вторую часть по имени отца, кобылам дают имя наоборот. Мама Искрометная, папа Искрометный и знакомьтесь - Имитатор – орловский рысак, темно-гнедой масти, коренник нашей знаменитой тройки. Орловская тройка, наша гордость, на ней мы выступаем на соревнованиях и фестивалях, - рассказывают в конноспортивном комплексе.

Именно Имитатор стал одним из победителей чемпионата. Кстати, у наездника всегда есть другое, ласковое имя, чтобы похвалить лошадь. И гордый Имитатор превращается в Митю, Митюню. Вообще, как отмечают организаторы международной выставки «Конная Россия», тройка из Петушинского района – уникальна. Во-первых, это единственная полностью орловская тройка, принимавшая участие в Чемпионате России для русских троек. Во-вторых, эта тройка - универсальная: она не только участвует во всех соревнованиях - от ипподромных испытаний до фигурной езды, но и катает гостей «Богдарни», ездит на выставки и позирует в профессиональных фотопроектах.

Крылатое сердце России

Этим летом Орловские рысаки из Петушинского района установили новый рекорд для троечных заездов. Вся тройка была подобрана из лошадей одной породы: коренник Имитатор и пристяжные Бобырь и Ирбис. Тройка заняла первое место в забеге за Кубок ПАО «Акрон», давнего партнера Первого Московского конного завода, который выращивает элитных Орловских рысаков. Там вырастили и Бобыря – одного из победителей.

- Тройки выступают в двух видах программы – бега и фигурная езда. В обоих видах программы участвуют наиболее опытные и подготовленные тройки – из Вологды, Костромы, Вельска (Архангельская область) и наша тройка – АТК «Богдарня». Наша тройка подобрана только из Орловских рысаков, в других тройках коренники – лошади русской рысистой породы, - рассказали владельцы победивших лошадок. - Впервые организаторы чемпионата приняли решение разметить площадку для фигурной езды буквами, как это всегда делается на наших турнирах по традиционной экипажной езде, что, безусловно, является порывом по направлению к объективному судейству фигурной езды.

22 августа за Кубок ПАО «Акрон» сражались три тройки – тройка действующего Чемпиона России мастера-наездника Алексея Чистякова Вологодского конного завода, тройка мастера-наездника Евгения Морозова из Костромы и тройка АТК «Богдарня» под управлением мастера-наездника Василия Минчева – директора местного конноспортивного комплекса. Со старта вперед вырвались опытные и заслуженные тройки Вологды и Костромы, однако Василий занял бровку и затем выровнялся с другими участниками. Со второй четверти бег повели две тройки – Алексея Чистякова и Василия Минчева. На выходе на финишную прямую уже стало очевидно, что Орловские рысаки в этот раз одерживают победу. Участники вспоминают, что Имитатор летел рысью четко, как метроном, ни разу не сбившись, а пристяжные Ирбис и Бобырь шли широким накатистым галопом.

- В заезде было показано лучшее время дня – две минуты пять секунд. Имитатор установил свой собственный рекорд. И для троечных заездов – это время рекордное для Орловских рысаков, - признаются победители.

В Петушинском районе планируют и дальше развивать конный спорт, возрождая успех русской тройки.

- Русская тройка – это наша гордость, это национальный символ нашей страны. Мы обязаны хранить и нашу историю, и нашу традиции. Русская тройка – это крылаток сердце России, - говорят победители.

СПРАВКА «КП»

Тройка — старинная русская запряжка лошадей. Тройка была придумана для быстрой езды на длинные расстояния. Она является единственной в мире разноаллюрной запряжкой. В центре находится лошадь - коренник, которая должна идти четкой и быстрой рысью, сбоку - пристяжные лошади. Они обычно скачут галопом. В результате упряжка может развивать довольно большую скорость в 45-50 километров. Главный механизм тройки заключается в том, что центрального коренника словно «несут» за собой пристяжные лошади. Именно по этой причине лошади медленно устают и могут долгое время поддерживать развитую скорость.

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