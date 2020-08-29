Во Владимире много женщин и безработных

. Фото: Ольга МАКАРОВА

В этом году древний Владимир отмечает 1030-летний юбилей. Из-за коронавируса празднование дня города перенесли на неопределенный срок, но это не помешало нам собрать статистику, показывающую в каком направлении город растет и развивается.

Владимир - растущий город

Население одного из древнейших городов страны постоянно растет. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в округе Владимир проживало 348 тысяч человек (из них 2,6 тысячи - сельчане), в 2013 году – 350,5 тысячи, а к началу 2020 года – уже почти 357 тысяч человек. Это более четверти всех жителей региона (26,3%). Но большей частью число жителей растет за счет приезжих, потому что малышей рождается все меньше. Если с 2000 по 2016 год число новорожденных росло, то с 2017 по 2019 год рождаемость снизилась с 3677 до 3092 детей. Но есть и хорошая новость - это все еще в 1,2 раза больше, чем в 1999 году (период самой низкой рождаемости).

А вообще Владимир занимает 11 место по численности населения среди всех центров субъектов ЦФО, если не считать Москву. Нашу областную столицу по числу жителей опережает Воронеж (1058,3 тыс. человек), Ярославль (608,4 тыс.), Рязань (539,3 тыс.), Липецк (508,6 тыс.), Тула (475,2 тыс.), Курск (453 тыс.), Тверь (425,1 тыс.), Иваново (404,6 тыс.), Брянск (402,8 тыс.) и Белгород (394,1 тыс. человек).

Кстати, Владимир, как и вся область, и вся центральная Россия - женское царство. На 1 января 2020 года в городе проживало 198 тысяч женщин и 158 тысяч мужчин. На 1000 мужчин во Владимире приходится 1252 женщины, а в 2018 году - 1254 женщины. Средний возраст мужчин во Владимире 37,2 года, женщины - 43,6 года, а среднестатистическому жителю региона 41,9 лет.

Больше зарабатываем и больше тратим

Еще одна хорошая новость: у владимирцев хоть и медленно, но растет зарплата (по официальным данным). В январе-мае этого года она составила 39656 рублей. Это на 6,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Увы, но кроме зарплат растут и цены. В конце июня минимальный месячный набор продуктов в среднем по области обходился нам в 4476 рублей. С начала года эта цифра увеличилась на 13,5%, при этом по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1% (в основном за счет снижения цен на сезонные продукты).

При этом из-за коронавируса во Владимире заметно больше стало безработных. На конец июня численность официально зарегистрированных безработных превысила данный показатель прошлого года в четыре раза. Всего безработными числились 7044 человека. В июне в службу занятости в поисках работы обратилось 1634 владимирца, это почти в два раза больше, чем в июне прошлого года. На одну заявленную в службу занятости вакансию во Владимире приходится около двух человек безработных, а всего без работы осталось по официальным данным 3,5% от всех трудоспособных жителей города.

Квартиры, мясо и цветы

Какие еще цифры характеризуют нашу с вами жизнь? Ну, за первое полугодие 2020 года во Владимире было построено 1711 квартир общей площадью 101 тысяча квадратов. Это в 2,2 раза больше, чем за тот же период в 2019 году. Самым активным месяцем сдачи жилых домов стал март - тогда было введено в строй 59 тысяч квадратных метров жилья, это больше половины всего, что построено за полугодие. А вот в мае из-за пандемии сдан всего 401 квадратный метр, причем это индивидуальное строительство.

Впрочем, за полгода город проявил себя не только в строительстве. За шесть месяцев сельхозпроизводители Владимира произвели 7307 тонн мяса и птицы, 18 тонн молока, 4403 тысяч яиц. Причем если доля частных хозяйств в производстве мяса и яиц незначительна - 0,2% и 2% соответственно, то все 100% молока произвели именно частные хозяйства.

А еще Владимир — город цветов. По данным администрации города Владимира, к лету в городе разбили 40 цветников общей площадью 7500 квадратов, в них высажено 370 тысяч цветов 60 видов.