Во Владимире вынесли приговор экс-начальнику Владимирской Росгвардии

Алфия Мокшина два года возглавляла Росгвардию Владимирской области

27 августа бывшему начальнику Росгвардии Владимирской области Алфие Мокшиной вынесли приговор. Суд признал ее виновной в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Напомним полковника, которая была единственной женщиной в стране, назначенной на такую должность, обвиняли в мошенничестве, получении взяток и приготовлении к получению взяток. Арестовали главу Владимирской Росгвардии в конце июня 2018 года, через три месяца после того, как ее представили к госнаграде «За охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности».

В деле фигурировали пять эпизодов противоправной деятельности. По версии следствия, с которой согласился суд, Алфия Мокшина, проработавшая во Владимирской области два года, совершила преступления в апреле-мае 2018 года во время проверки финансово-хозяйственной деятельности регионального подразделения силового ведомства. Проверяющие нашли ряд нарушений в нескольких районных отделах вневедомственной охраны, в связи с чем их руководству грозили штрафные санкции. Алфия Мокшина предложила уладить вопрос с ревизорами, сообщив своим подчиненным - начальнику финансово-экономического отдела и начальнику регионального управления вневедомственной охраны, что якобы может свести к минимуму выявленные комиссией недостатки. Сотрудники расценили ее слова как приказ, и, боясь увольнения, передали ей пятьдесят тысяч рублей в кофейне «На Чехова». Позднее за то, чтобы не привлекать виновных к дисциплинарной ответственности, бывший начальник Росгвардии Владимирской области потребовала деньги с еще нескольких подчиненных. И 3 мая она в своем кабинете получила деньги от двух начальников отделов, а 10 мая в машине около своего дома – от трех других. Собранные деньги - 155 тысяч рублей - она, по версии обвинения, частично потратила на оплату услуг в частной клинике в Коломне.

Разбирательство длилось год – в суд дело поступило 14 августа 2019 года. Время потребовалось для изучения всех доказательств, в том числе аудио- и видеозаписей, истребования новых, а также рассмотрения ходатайств, которые активно выдвигала сторона защиты. Обвинение просило отправить обвиняемую за решетку не шесть лет, а также лишить ее звания. Кроме того, прокуратура настаивала на крупном штрафе. Адвокаты настаивали, что доказательства, в том числе аудиозаписи, на которых полковник требует с подчиненных денег, фальсифицированы или не подтверждают ее вину. Сторона защиты просила суд оправдать Алфию Мокшину. Сама обвиняемая вину так и не признала. В последнем слове женщина заявила, что не может признать себя виновной в том, что не совершала, а вину чувствует, но лишь за то, что не смогла создать коллектив единомышленников. Обвиняемая считает, что ее преследование связано с политическими интригами. По словам Мокшиной, на работе ей пришлось столкнуться с откровенным предательством, но она честно отслужила 35 лет и офицерское звание для нее – не пустой звук.

Обвиняемая так и не признала свою вину Фото: Антон Ноздрин

Несмотря на обвинительный приговор отправлять в колонию экс-начальника Роскгвардии Владимирской области не будут. Октябрьский районный суд назначил ей наказание – три года условно с испытательным сроком три года. Также ей запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий в войсках Национальной гвардии на три года. И придется вернуть потерпевшим пятьдесят тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, и у сторон есть право обжаловать его.