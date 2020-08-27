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Во Владимире вынесли приговор экс-начальнику Владимирской Росгвардии

Алфия Мокшина получила условный срок
Ирина МальцеваИринаМальцева
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Алфия Мокшина два года возглавляла Росгвардию Владимирской области

Алфия Мокшина два года возглавляла Росгвардию Владимирской области

27 августа бывшему начальнику Росгвардии Владимирской области Алфие Мокшиной вынесли приговор. Суд признал ее виновной в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Напомним полковника, которая была единственной женщиной в стране, назначенной на такую должность, обвиняли в мошенничестве, получении взяток и приготовлении к получению взяток. Арестовали главу Владимирской Росгвардии в конце июня 2018 года, через три месяца после того, как ее представили к госнаграде «За охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности».

В деле фигурировали пять эпизодов противоправной деятельности. По версии следствия, с которой согласился суд, Алфия Мокшина, проработавшая во Владимирской области два года, совершила преступления в апреле-мае 2018 года во время проверки финансово-хозяйственной деятельности регионального подразделения силового ведомства. Проверяющие нашли ряд нарушений в нескольких районных отделах вневедомственной охраны, в связи с чем их руководству грозили штрафные санкции. Алфия Мокшина предложила уладить вопрос с ревизорами, сообщив своим подчиненным - начальнику финансово-экономического отдела и начальнику регионального управления вневедомственной охраны, что якобы может свести к минимуму выявленные комиссией недостатки. Сотрудники расценили ее слова как приказ, и, боясь увольнения, передали ей пятьдесят тысяч рублей в кофейне «На Чехова». Позднее за то, чтобы не привлекать виновных к дисциплинарной ответственности, бывший начальник Росгвардии Владимирской области потребовала деньги с еще нескольких подчиненных. И 3 мая она в своем кабинете получила деньги от двух начальников отделов, а 10 мая в машине около своего дома – от трех других. Собранные деньги - 155 тысяч рублей - она, по версии обвинения, частично потратила на оплату услуг в частной клинике в Коломне.

Разбирательство длилось год – в суд дело поступило 14 августа 2019 года. Время потребовалось для изучения всех доказательств, в том числе аудио- и видеозаписей, истребования новых, а также рассмотрения ходатайств, которые активно выдвигала сторона защиты. Обвинение просило отправить обвиняемую за решетку не шесть лет, а также лишить ее звания. Кроме того, прокуратура настаивала на крупном штрафе. Адвокаты настаивали, что доказательства, в том числе аудиозаписи, на которых полковник требует с подчиненных денег, фальсифицированы или не подтверждают ее вину. Сторона защиты просила суд оправдать Алфию Мокшину. Сама обвиняемая вину так и не признала. В последнем слове женщина заявила, что не может признать себя виновной в том, что не совершала, а вину чувствует, но лишь за то, что не смогла создать коллектив единомышленников. Обвиняемая считает, что ее преследование связано с политическими интригами. По словам Мокшиной, на работе ей пришлось столкнуться с откровенным предательством, но она честно отслужила 35 лет и офицерское звание для нее – не пустой звук.

Обвиняемая так и не признала свою вину

Обвиняемая так и не признала свою вину

Фото: Антон Ноздрин

Несмотря на обвинительный приговор отправлять в колонию экс-начальника Роскгвардии Владимирской области не будут. Октябрьский районный суд назначил ей наказание – три года условно с испытательным сроком три года. Также ей запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий в войсках Национальной гвардии на три года. И придется вернуть потерпевшим пятьдесят тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, и у сторон есть право обжаловать его.

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