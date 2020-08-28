Выходные во Владимирской области: фестиваль Дениса Мацуева, концерты под открытым небом и день улицы Горького

Фото предоставлено ГДК

Причем, эти выходные побалуют культурной программой абсолютно всех. Здесь есть что выбрать и ценителям классики, и любителям синематографа, и даже тем, кто предпочитает просто развлекаться.

«ALMA MATER» Мацуева

Денис Мацуев. ФОто предоставлено департаментом культуры

Пожалуй, самым масштабным мероприятием станет фестиваль Дениса Мацуева «ALMA MATER: «Новые Имена» в Суздале», который пройдет 30 и 31 августа. Площадкой фестиваля в этом году станет главный туристический комплекс Суздаля.

Программа фестиваля включит в себя два концерта. 30 августа в 18 часов состоится открытие фестиваля, где прозвучит программа в исполнении известных музыкантов и юных талантов Фонда «Новые имена» совместно с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина. В концерте примут участие Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель) и юные «звездочки» - Анна Катенина (кларнет) и Варвара Петрова (гобой).

31 августа в 19 часов в амфитеатре туристического комплекса пройдет масштабный гала-концерт, в рамках которого выступит художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев. Помимо Артема Маркина, Гайка Казазяна, Александра Рамма в концертной программе примут участие Игорь Федоров (кларнет), Екатерина Мочалова (домра), Ирина Поливанова (вокал). Также в числе звездных гостей вечера Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные) и юный участник - Елисей Мысин (фортепиано).

Билеты на концерты можно купить в кассе Центра классической музыки или онлайн. Цена - 400-600 рублей. Справки по телефону: 8 (4922) 32-27-71, 32-63.

Кинофестиваль «Время молодых»

С 28 по 30 августа в Суздале на площадках Центра культуры и досуга города пройдет кинофестиваль «Время молодых». В течении шести месяцев зрители киноклуба «Политехник» оценивали фильмы молодых русскоговорящих режиссеров. В результате в финал вышли три полнометражные картины и три короткометражные. Это фильмы: Юсупа Разыкова «Керосин», Киры Коваленко «Софичка», Дарьи Жук «Хрусталь», Асаада Аббуда «Снегурочка», Ивана Григолюнаса «Три дня Клавы Грачёвой», Егора Чичканова «Не в форме».

29 августа с 15.00 пройдут конкурсные показы, а также творческие встречи и мастер- классы от создателей картин и актеров. А 30 августа в 12.00 состоится награждение победителей и закрытие фестиваля.

На фестиваль приедут: режиссер «Снегурочки» Асаад Аббуд, кастинг директор фильма «Хрусталь» Дарья Коробова, оператор постановщик «Снегурочки» Георгий Шанович, исполнители главных ролей в фильме «Керосин» Елена Сусанина и Валерий Маслов. Также предусмотрены включения из Минска и Москвы для дистанционного общения с создателями картин.

«Ночь кино»

29 августа в суздальском Кремле пойдет ежегодная акция «Ночь кино».

Взрослые и юные зрители (ограничение по возрасту 6+) увидят анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк 4». Персонажей озвучили Иван Охлобыстин, Никита Ефремов, Михаил Боярский и другие.

Цена билетов: обычный – 60 рублей, льготный – 30 рублей. Дети до 16 лет — бесплатно.

Филармония представляет

Продолжается серия концертов под открытым небом от музыкантов областной филармонии. 30 августа в 13.30 в парке «Дружба» выступит Владимирский русский оркестр. Для маленьких зрителей и их родителей прозвучат самые веселые и заводные песни из любимых мультфильмов: «Крошка Енот», «Бременские музыканты», «Катерок», «Летучий корабль», «Золушка», «Крокодил Гена», «Маша и Медведь» имногих других.

Вечером того же дня, в 17 часов на рынке «На Студеной» пройдет спектакль «У друзей нет выходных: невредные советы». Музыкально-просветительский театр представит новую музыкальную интерактивную программу для юных зрителей, посвящённую опасностям, которые подстерегают их в стенах родного дома и квартиры!

Освоить эти важные уроки помогают любимые и такие веселые НЕ вредные советы Григория Остера, а также песни современных авторов, о детях и для детей!

Вход свободный.

Кукольный театр открывает двери

Фото предоставлено театром кукол.

Много новинок представит юным зрителям и кукольный театр. 29 августа в 10.00 и в 13.30 покажут сладкую историю «Терем-теремок» о дружбе, взаимовыручке и храбрости.

В 11 часов юных зрителей ждет сказка Андерсена «Дюймовочка». В спектакле всех многочисленных персонажей играют 2 человека, девушка Иведи Аведи и юноша Клумпе Думпе. Куклы в спектакле самые разные: планшетные, марионетки и штоковые. Играют артисты и в масках.

Для самых маленьких в 11 часов пройдет спектакль на подушках «Лисичка-сестричка и серый волк». Постановку покажут на открытой площадке «Рестодвора» по адресу: улица Девическая, 8.

В воскресенье, 30 августа, в 10.00 и 16.30 владимирцам предложат посмотреть премьерный спектакль «Где прячутся сны». Это история про оживающие ночью чудеса, которые случаются, пока дети, закрыв глазки, спят на любимой подушке.

В 11 часов юных зрителей ждет спектакль «В стране дорожных знаков». Захватывающая история весело и ярко знакомит детей с основами правил дорожного движения. В ней много приключений, погоньи путешествий.

А в 11 часов на открытой площадке «Рестодвора» пройдет спектакль на подушках «Не хочу и не буду».

Цена билетов — 220 — 280 рублей.

День улицы Горького

30 августа состоится традиционный праздник - День улицы Горького.

Конечно, в нынешних сложных условиях, формат праздника будет изменен.

С 16.00 до 18.30 владимирцев ждет большая познавательная концертная программа творческих коллективов ГДК и прямо там, на Летней площадке можно будет записаться в творческие коллективы.

В 18.30 – церемония официального открытия Дня улицы Горького. Подведение итогов челленджа «Танцуй с ГДК» и еще много интересных сюрпризов.