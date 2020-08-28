Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Выходные во Владимирской области: фестиваль Дениса Мацуева, концерты под открытым небом и день улицы Горького

Предстоящий уикенд порадует горожан не только погодой, но и насыщенной культурной программой
Виктория СуховаВикторияСухова
КомментироватьОставить комментарий
Фото предоставлено ГДК

Фото предоставлено ГДК

Причем, эти выходные побалуют культурной программой абсолютно всех. Здесь есть что выбрать и ценителям классики, и любителям синематографа, и даже тем, кто предпочитает просто развлекаться.

«ALMA MATER» Мацуева

Денис Мацуев. ФОто предоставлено департаментом культуры

Денис Мацуев. ФОто предоставлено департаментом культуры

Пожалуй, самым масштабным мероприятием станет фестиваль Дениса Мацуева «ALMA MATER: «Новые Имена» в Суздале», который пройдет 30 и 31 августа. Площадкой фестиваля в этом году станет главный туристический комплекс Суздаля.

Программа фестиваля включит в себя два концерта. 30 августа в 18 часов состоится открытие фестиваля, где прозвучит программа в исполнении известных музыкантов и юных талантов Фонда «Новые имена» совместно с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина. В концерте примут участие Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель) и юные «звездочки» - Анна Катенина (кларнет) и Варвара Петрова (гобой).

31 августа в 19 часов в амфитеатре туристического комплекса пройдет масштабный гала-концерт, в рамках которого выступит художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев. Помимо Артема Маркина, Гайка Казазяна, Александра Рамма в концертной программе примут участие Игорь Федоров (кларнет), Екатерина Мочалова (домра), Ирина Поливанова (вокал). Также в числе звездных гостей вечера Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные) и юный участник - Елисей Мысин (фортепиано).

Билеты на концерты можно купить в кассе Центра классической музыки или онлайн. Цена - 400-600 рублей. Справки по телефону: 8 (4922) 32-27-71, 32-63.

Кинофестиваль «Время молодых»

С 28 по 30 августа в Суздале на площадках Центра культуры и досуга города пройдет кинофестиваль «Время молодых». В течении шести месяцев зрители киноклуба «Политехник» оценивали фильмы молодых русскоговорящих режиссеров. В результате в финал вышли три полнометражные картины и три короткометражные. Это фильмы: Юсупа Разыкова «Керосин», Киры Коваленко «Софичка», Дарьи Жук «Хрусталь», Асаада Аббуда «Снегурочка», Ивана Григолюнаса «Три дня Клавы Грачёвой», Егора Чичканова «Не в форме».

29 августа с 15.00 пройдут конкурсные показы, а также творческие встречи и мастер- классы от создателей картин и актеров. А 30 августа в 12.00 состоится награждение победителей и закрытие фестиваля.

На фестиваль приедут: режиссер «Снегурочки» Асаад Аббуд, кастинг директор фильма «Хрусталь» Дарья Коробова, оператор постановщик «Снегурочки» Георгий Шанович, исполнители главных ролей в фильме «Керосин» Елена Сусанина и Валерий Маслов. Также предусмотрены включения из Минска и Москвы для дистанционного общения с создателями картин.

«Ночь кино»

29 августа в суздальском Кремле пойдет ежегодная акция «Ночь кино».

Взрослые и юные зрители (ограничение по возрасту 6+) увидят анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк 4». Персонажей озвучили Иван Охлобыстин, Никита Ефремов, Михаил Боярский и другие.

Цена билетов: обычный – 60 рублей, льготный – 30 рублей. Дети до 16 лет — бесплатно.

Филармония представляет

Продолжается серия концертов под открытым небом от музыкантов областной филармонии. 30 августа в 13.30 в парке «Дружба» выступит Владимирский русский оркестр. Для маленьких зрителей и их родителей прозвучат самые веселые и заводные песни из любимых мультфильмов: «Крошка Енот», «Бременские музыканты», «Катерок», «Летучий корабль», «Золушка», «Крокодил Гена», «Маша и Медведь» имногих других.

Вечером того же дня, в 17 часов на рынке «На Студеной» пройдет спектакль «У друзей нет выходных: невредные советы». Музыкально-просветительский театр представит новую музыкальную интерактивную программу для юных зрителей, посвящённую опасностям, которые подстерегают их в стенах родного дома и квартиры!

Освоить эти важные уроки помогают любимые и такие веселые НЕ вредные советы Григория Остера, а также песни современных авторов, о детях и для детей!

Вход свободный.

Кукольный театр открывает двери

Фото предоставлено театром кукол.

Фото предоставлено театром кукол.

Много новинок представит юным зрителям и кукольный театр. 29 августа в 10.00 и в 13.30 покажут сладкую историю «Терем-теремок» о дружбе, взаимовыручке и храбрости.

В 11 часов юных зрителей ждет сказка Андерсена «Дюймовочка». В спектакле всех многочисленных персонажей играют 2 человека, девушка Иведи Аведи и юноша Клумпе Думпе. Куклы в спектакле самые разные: планшетные, марионетки и штоковые. Играют артисты и в масках.

Для самых маленьких в 11 часов пройдет спектакль на подушках «Лисичка-сестричка и серый волк». Постановку покажут на открытой площадке «Рестодвора» по адресу: улица Девическая, 8.

В воскресенье, 30 августа, в 10.00 и 16.30 владимирцам предложат посмотреть премьерный спектакль «Где прячутся сны». Это история про оживающие ночью чудеса, которые случаются, пока дети, закрыв глазки, спят на любимой подушке.

В 11 часов юных зрителей ждет спектакль «В стране дорожных знаков». Захватывающая история весело и ярко знакомит детей с основами правил дорожного движения. В ней много приключений, погоньи путешествий.

А в 11 часов на открытой площадке «Рестодвора» пройдет спектакль на подушках «Не хочу и не буду».

Цена билетов — 220 — 280 рублей.

День улицы Горького

30 августа состоится традиционный праздник - День улицы Горького.

Конечно, в нынешних сложных условиях, формат праздника будет изменен.

С 16.00 до 18.30 владимирцев ждет большая познавательная концертная программа творческих коллективов ГДК и прямо там, на Летней площадке можно будет записаться в творческие коллективы.

В 18.30 – церемония официального открытия Дня улицы Горького. Подведение итогов челленджа «Танцуй с ГДК» и еще много интересных сюрпризов.

КультураИнтересное

Рекомендуемые