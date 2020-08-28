Владимирский дальнобойщик получает зарплату меньше средней в регионе

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В прошлом году грузоперевозками занимались 298 малых предприятий и 412 организаций. При этом самих дальнобойщиков в области не так уж и много — всего 2384 человека. Да и зарплата у них не такая уж и высокая, как могло нам казаться — 31742 рубля. Это почти на полторы тысячи меньше средней заработной платы в регионе за прошлый год.

Владимир — в лидерах по грузоперевозкам

Объем перевозок впечатляет. За прошлый год они перевезли 11 миллионов тонн грузов, в том числе 1,4 миллиона тонн принадлежит индивидуальным предпринимателям. Среднее расстояние перевозки — 300 километров.

Чаще всего в дальние командировки отправляют свои машины крупные и средние предприятия региона. В конце прошлого года они отправили в дорогу дальнюю около 5,6 тысячи грузовиков. Львиная доля из них выехала из Владимира - 3249, Ковров покинули 323 автомобиля, Муром — 247. Если брать не только города, но и в целом районы, то самым большим парком грузовиков обладает Юрьев-Польский район — 240 машин.

При этом 2134 грузовика ездят на бензине, 3308 - на дизельном топливе и всего 136 - на природном газе. Последние есть только во Владимире, Гусь-Хрустальном и Юрьев-Польском районе. Кстати, если брать малые предприятия, то там цифры приблизительно сопоставимы. 511 грузовиков ездят на бензине, 1006 - на дизельном топливе и 36 - на природном газе.

Кстати, по данным областного ГИБДД, только 92% грузовых автомобилей, состоявших на учете, находились в исправном состоянии, 8% техосмотр пройти не смогли.

Больше ездят по области

Если же брать в целом грузовые автомобили во Владимирской области и проследить географию их поездок, то выяснится, что чаще они ездят по области, нежели по стране. За прошлый год в городском и пригородном направлениях было перевезено 6,3 миллионов тонн грузов, а в междугородном и международном направлениях вдвое меньше - 3,3 миллионов тонн.

У статистиков для учета есть такой интересный показатель - тонно-километр. Он характеризует, насколько тяжелый груз и как далеко был перевезен. Так вот, по тонно-километрам междугородние и международные перевозки предприятий в 8 раз интенсивнее, чем городские и пригородные. Грузооборот в этих направлениях составил 941 миллион тонно-километров (в городском и пригородном лишь 113 миллионов тонно-километров).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1553 грузовых автомобиля есть у малых предприятий области.

515 из них обладают грузоподъемностью до 3,5 тонн.

419 - от 3,5 до 12 тонн.

619 - более 12 тонн.