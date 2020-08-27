Владельцы квартир в доме с «лишними» этажами получат свои квартиры лишь через год

.

В областной администрации прошло очередное совещание, посвященное проблемам многоэтажки на улице Центральной в микрорайоне Коммунар. Напомним, дом №19 построили с нарушением этажности – застройщик возвел два лишних этажа, превысив допустимую высоту здания на несколько метров. Здание построено в зоне охраны объектов культурного наследия центра города Владимира, где максимально разрешенная высотность составляет 24 метра – это семиэтажные здания. А застройщик возвел девятиэтажку, построив в одном из подъездов два лишних этажа. В итоге, хотя дом должны были сдать в октябре 2018 года, он до сих пор не введен в эксплуатацию. Сейчас застройщик, который так и не снес лишние этажи, находится в стадии банкротства, а люди, отчаявшиеся получить свои квартиры и не раз выходившие на одиночные пикеты, пытаются добиться справедливости.

В итоге областная администрация предложила три варианта решения проблемы. Можно внести локальные изменения в проект охранной зоны в части земельного участка, на котором расположен проблемный дом. Это позволит узаконить два лишних этажа. Этот вариант поддерживает мэрия, считая, что он позволит защитить права горожан, честно купивших квартиры и не подозревавших о нарушениях, но им недовольны архитекторы и историки. Сами владельцы квартир в спорном доме тоже голосуют за этот способ решить проблему.

Второй вариант — доработка и утверждение проекта объединённой охранной зоны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Владимира. И третий – обращение в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства после того, как застройщика признают банкротом. В этом случае дольщики либо получат компенсацию за купленные квартиры из средств фонда, либо дождутся сноса спорных этажей (что опять же произойдет на деньги фонда) и переедут в свое жилье. Как рассказали в областной администрации, получить деньги согласны только два процента дольщиков, против - 13%. Но если других вариантов не будет, на компенсацию согласны 80% хозяев квартир.

Но что бы не было выбрано, переехать в свой дом владимирцы смогут не раньше, чем через год. Как отмечают чиновники, и первый, и второй варианты удастся реализовать не раньше лета следующего года. Что касается обращения в Фонд защиты прав граждан, то здесь сроки вообще туманны. Для реализации этого варианта потребуется найти дополнительные средства из областного бюджета и регионального Фонда. Кроме того, если на федеральном уровне решено будет выплатить дольщикам компенсации - отказаться от них они не смогут.

Решать судьбу дома с «лишними» этажами продолжат на заседании рабочей группы, куда пригласят владимирцев, архитекторов, представителей Союза строителей и руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника, которое и предъявило основные претензии к проекту дома. Предполагается, что там и будет принято решение.