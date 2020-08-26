Крупный могильник под Суздалем X-XII веков археологи сумели найти с помощью цифровых технологий

Фото Института археологии РАН

Этим летом российским археологом удалось сделать еще один прорыв в исследовании средневековых захоронений под Суздалем. Экспедиция Института археологии РАН и Государственного исторического музея завершила первый сезон раскопок могильника у села Гнездилово под Суздалем, датируемого X-XII веками.

Захоронения на пахотном поле

Фото Института археологии РАН

Вообще село Гнездилово хорошо известно археологам. Ведь курганы местного Ополья копались еще в 1851 году знаменитым Алексеем Уваровым. Еще одна серия раскопок проводилась в 1980–1987 годах Лапшиным в составе экспедиции Института археологии РАН и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Попытки нового обследования некрополя предпринимались не раз, но оказывались безрезультатными: место его не удавалось локализовать, поскольку сейчас вблизи Гнездилова чистое поле и никаких следов прежних курганов. Чтобы, наконец, найти место средневековых захоронений, специалистам института РАН пришлось использовать ГИС-технологии для обработки полевой документации 1851 года, а также применить методы геофизики для выявления невидимых на современной поверхности средневековых объектов.

Проще говоря, ученые все записи Уварова оцифровали и по ним создали компьютерную модель. Наложили на нее данные магнитосъемки местности, и в итоге место старых раскопок удалось локализовать, привязав к современной системе координат планы и карты, составленные владимирским землемером Василием Аляевым, одним из сотрудников Алексея Уварова.

В РАН нескрывают, что точность топографической съёмки, произведённой 170 лет назад, была крайне высока и именно это помогло приступить к раскопкам. Иначе было бы очень трудно догадаться, что нужный могильник находится на пахотном поле.

Многие захоронения пострадали от распашки

Фото Института археологии РАН

Фото Института археологии РАН

В итоге, в течение лета археологи сумели найти немало интересных находок. При археологическом обследовании на площадке могильника были собраны пережжённые кости и около 150 средневековых предметов из цветного металла и железа. Это целые и фрагментированные украшения и бытовые предметы, помещавшиеся в погребения в X–XII веках в качестве сопровождающих в загробном мире вещей или деталей костюма.

К сожалению, часть погребений разрушена распашкой. При этом большое количество средневековых предметов, некогда сопровождавших погребения, залегает в переотложенном слое, то есть связь их с отдельными погребальными комплексами не всегда может быть установлена. Лишь те предметы, что оплавлены или деформированы огнем, ученые смогли отнести к могилам времен кремации (X век).

Лучше всего сохранилась северная часть могильника, которая осталась не затронутой полевыми работами Уварова и сохранила непотревоженные погребения. В раскопе площадью чуть более 100 квадратных метров археологи исследовали 13 целых и частично нарушенных погребений. Причем там покойные уже не были сожжены, а захоронены головами на запад, одно из погребений было окружено кольцевой канавкой. Эти могилы явно относятся еще к дохристианскому периоду, так как во многих захоронениях есть сопроводительные вещи. Так в погребении мужчины был найден боевой топор-чекан. В пяти женских и детских погребениях расчищены украшения, входившие в состав костюма: височные кольца, стеклянные бусы, подвески из восточных и западноевропейских монет, перстни.

А вот в семи погребениях находки отсутствовали. Отсутствие или малочисленность украшений и сопровождающих вещей в погребениях традиционно рассматривается как признак принадлежности их к позднему этапу функционирования древнерусских некрополей (середина XII – первая половина XIII века), когда действовали уже христианские обычаи.

Что нашли археологи?

Вообще, набор артефактов весьма разнообразен. Так, в женских захоронениях археологи обнаружили много украшений женского костюма. Причем не только восточнославянские, но и поволжско-финские и скандинавские. Некоторые из найденных предметов (бусы с зернью) выделяются высоким качеством исполнения, другие (полая подвеска-уточка) представляют собой оригинальные типы украшений, неизвестные на других археологических памятниках Волго-Окского междуречья. Редкими для Суздальского Ополья находками являются фрагменты скандинавских овальных скорлупообразных фибул. Археологи делают вывод, что в районе Гнездилово в свое время было поселение, в составе которого были выходцы из различных этнических групп.

В мужских погребениях найдены накладки и наконечники поясов и боевого топора. Среди монет (более 10 экземпляров), помимо обычных для Суздальского Ополья арабских дирхемов и западноевропейских денариев, присутствуют византийский милиарисий императора Иоанна Цимисхия (969–976 гг.) и сасанидская драхма Хосрова I (556 г.). Вообще, чеканка монет сасанидскими правителями прекратилась после завоевания Персии арабами в 651 году, но часть монет оставалась в обращении и поступала на Русь в IX–X веках вместе с куфическим серебром.

Кроме того, в районе Суздаля явно проживало состоятельное население с широкими внешними связями, вовлеченного в военные занятия. То есть они могли в военный поход отправиться, и поторговать с далекими заграничными гостями. На это указывает и тот факт, что многие типы украшений и монеты, найденные в могильнике, не встречены в культурных напластованиях суздальского Кремля. Кроме того, Гнездилово – единственный могильник в ближайшей округе Суздаля, в котором выявлены остатки языческих погребений с обрядом кремации X века.