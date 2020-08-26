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Крупный могильник под Суздалем X-XII веков археологи сумели найти с помощью цифровых технологий

При этом пришлось оцифровать данные раскопок, сделанных 170 лет назад
Алексей СуховАлексей СуховАлексейСухов
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Фото Института археологии РАН

Фото Института археологии РАН

Этим летом российским археологом удалось сделать еще один прорыв в исследовании средневековых захоронений под Суздалем. Экспедиция Института археологии РАН и Государственного исторического музея завершила первый сезон раскопок могильника у села Гнездилово под Суздалем, датируемого X-XII веками.

Захоронения на пахотном поле

Фото Института археологии РАН

Фото Института археологии РАН

Вообще село Гнездилово хорошо известно археологам. Ведь курганы местного Ополья копались еще в 1851 году знаменитым Алексеем Уваровым. Еще одна серия раскопок проводилась в 1980–1987 годах Лапшиным в составе экспедиции Института археологии РАН и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Попытки нового обследования некрополя предпринимались не раз, но оказывались безрезультатными: место его не удавалось локализовать, поскольку сейчас вблизи Гнездилова чистое поле и никаких следов прежних курганов. Чтобы, наконец, найти место средневековых захоронений, специалистам института РАН пришлось использовать ГИС-технологии для обработки полевой документации 1851 года, а также применить методы геофизики для выявления невидимых на современной поверхности средневековых объектов.

Проще говоря, ученые все записи Уварова оцифровали и по ним создали компьютерную модель. Наложили на нее данные магнитосъемки местности, и в итоге место старых раскопок удалось локализовать, привязав к современной системе координат планы и карты, составленные владимирским землемером Василием Аляевым, одним из сотрудников Алексея Уварова.

В РАН нескрывают, что точность топографической съёмки, произведённой 170 лет назад, была крайне высока и именно это помогло приступить к раскопкам. Иначе было бы очень трудно догадаться, что нужный могильник находится на пахотном поле.

Многие захоронения пострадали от распашки

Фото Института археологии РАН

Фото Института археологии РАН

Фото Института археологии РАН

Фото Института археологии РАН

В итоге, в течение лета археологи сумели найти немало интересных находок. При археологическом обследовании на площадке могильника были собраны пережжённые кости и около 150 средневековых предметов из цветного металла и железа. Это целые и фрагментированные украшения и бытовые предметы, помещавшиеся в погребения в X–XII веках в качестве сопровождающих в загробном мире вещей или деталей костюма.

К сожалению, часть погребений разрушена распашкой. При этом большое количество средневековых предметов, некогда сопровождавших погребения, залегает в переотложенном слое, то есть связь их с отдельными погребальными комплексами не всегда может быть установлена. Лишь те предметы, что оплавлены или деформированы огнем, ученые смогли отнести к могилам времен кремации (X век).

Лучше всего сохранилась северная часть могильника, которая осталась не затронутой полевыми работами Уварова и сохранила непотревоженные погребения. В раскопе площадью чуть более 100 квадратных метров археологи исследовали 13 целых и частично нарушенных погребений. Причем там покойные уже не были сожжены, а захоронены головами на запад, одно из погребений было окружено кольцевой канавкой. Эти могилы явно относятся еще к дохристианскому периоду, так как во многих захоронениях есть сопроводительные вещи. Так в погребении мужчины был найден боевой топор-чекан. В пяти женских и детских погребениях расчищены украшения, входившие в состав костюма: височные кольца, стеклянные бусы, подвески из восточных и западноевропейских монет, перстни.

А вот в семи погребениях находки отсутствовали. Отсутствие или малочисленность украшений и сопровождающих вещей в погребениях традиционно рассматривается как признак принадлежности их к позднему этапу функционирования древнерусских некрополей (середина XII – первая половина XIII века), когда действовали уже христианские обычаи.

Что нашли археологи?

Вообще, набор артефактов весьма разнообразен. Так, в женских захоронениях археологи обнаружили много украшений женского костюма. Причем не только восточнославянские, но и поволжско-финские и скандинавские. Некоторые из найденных предметов (бусы с зернью) выделяются высоким качеством исполнения, другие (полая подвеска-уточка) представляют собой оригинальные типы украшений, неизвестные на других археологических памятниках Волго-Окского междуречья. Редкими для Суздальского Ополья находками являются фрагменты скандинавских овальных скорлупообразных фибул. Археологи делают вывод, что в районе Гнездилово в свое время было поселение, в составе которого были выходцы из различных этнических групп.

В мужских погребениях найдены накладки и наконечники поясов и боевого топора. Среди монет (более 10 экземпляров), помимо обычных для Суздальского Ополья арабских дирхемов и западноевропейских денариев, присутствуют византийский милиарисий императора Иоанна Цимисхия (969–976 гг.) и сасанидская драхма Хосрова I (556 г.). Вообще, чеканка монет сасанидскими правителями прекратилась после завоевания Персии арабами в 651 году, но часть монет оставалась в обращении и поступала на Русь в IX–X веках вместе с куфическим серебром.

Кроме того, в районе Суздаля явно проживало состоятельное население с широкими внешними связями, вовлеченного в военные занятия. То есть они могли в военный поход отправиться, и поторговать с далекими заграничными гостями. На это указывает и тот факт, что многие типы украшений и монеты, найденные в могильнике, не встречены в культурных напластованиях суздальского Кремля. Кроме того, Гнездилово – единственный могильник в ближайшей округе Суздаля, в котором выявлены остатки языческих погребений с обрядом кремации X века.

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