Черный тур владимирского футбола: обе команды из 33 региона проиграли в очередном туре ПФЛ

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В выходные во второй группе первенства ПФЛ по футболу (вторая лига российского чемпионата) прошел третий тур соревнований. И для команд из Владимирской области — ФК «Муром» и «Торпедо» - он закончился поражениями. Причем в обоих случаях с минимальным счетом.

«Когда боишься, никогда не победишь»

Оба клуба выступали на фоне неудач в Кубке России. Но если неудача муромлян казалась досадной случайностью, то вот поражение в кубке владимирских торпедовцев уже выглядело тенденцией. И она подтвердилась во время выездного матча с питерской «Звездой».

Владимирский клуб проиграл со счетом 0:1. Единственный мяч в ворота «Торпедо» залетел в начале второго тайма, когда у хозяев отличился полузащитник Иван Алексеев. При этом главный тренер владимирской команды Дмитрий Вязьмикин настолько был недоволен качеством игры своих подопечных, что сделал все три замены уже к концу перерыва между таймами.

- Ничего у нас сегодня не получилось, - сетовал он после игры. - И как может получиться, если футболисты выходят уже напуганными. Когда боишься, никогда не победишь. А у нас сегодня был страх пропустить, страх взять ответственность на себя. Отсюда и поражение.

Понять Дмитрия Вязьмикина можно. После трех поражений у команды в активе ни одного очка. И, как итог, 14 место в турнирной таблице при 16 командах. Ниже только «Коломна» и «Чита», у которых разность забитых и пропущенных мячей хуже. Сейчас у клуба есть неделя на то, чтобы прийти в себя и восстановиться. Это нужно сделать, ведь 29 августа игра дома с еще одной питерской командой - «Зенитом-2». У дубля чемпионов страны на данный момент всего одно очко. Соответственно, победа над ними может улучшить турнирной положение команды из Владимира.

Проиграли из-за спорного мяча?

А вот муромляне играли дома. В соперниках у клуба с берегов Оки была московская команда «Динамо-2», которая только в этом сезоне стала играть на профессиональном уровне. И начали динамовцы сезон не ровно — победа и поражение.

Многие в Муроме надеялись, что клуб выиграет в первенстве в третий раз подряд. Но не срослось.

В первом тайме опасных моментов у соперников было не так много. Поэтому к перерыву счет на табло так и остался нулевым. А вот вторая половина оказалась за гостями.

Первый гол случился на 70-й минуте. Игрок «Динамо-2» Владислав Галкин пробил обводящим ударом мимо вратаря. Однако, достаточно быстро «Мурому» удалось счет сравнять. После подачи с углового Максим Акале подправил мяч в сетку, открыв счет своим голам. В концовке встречи нашу команду несколько раз выручил Егор Любаков, который проводил первый матч за «Муром» в ПФЛ. Но удержать хотя бы ничью не получилось.

Гости устроили самый настоящий навал. Муромляне стали постоянно фолить. В итоге на 90-й минуте за вторую карточку был удален игрок «Мурома» Григорий Миносян. А уже в дополнительное время, разыграв один из стандартов, динамовец Роман Денисов совершил повторную подачу, наш голкипер выпустил мяч из рук и… Судьи посчитали, что мяч при этом упал за линию ворот, и усмотрели в этом моменте гол. Игроки и тренерский штаб муромлян протестовали, считая, что никакого гола не было. Но главный судья решение не поменял. В итоге 2:1 в пользу «Динамо-2».

«Муром» теперь занимает шестую строчку. У команды шесть очков в копилке. 29 августа муромлянам играть в Санкт-Петербурге с местным «Ленинградцем» (последние идут в таблице третьими, так что матч будет жарким).