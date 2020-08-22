Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 22 августа 2020: режим самоизоляции для пенсионеров продлили до 6 сентября

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор по Владимирской области обновил данные по количеству заболевших за последние сутки. В итоге к утру 22 августа в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 23 человека.

Вот как распределились все новые случаи:

- 6 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 4 сл. в Муромском,

- по 3 сл. в Ковровском и Меленковском районах,

- по 2 сл. в Селивановском и Александровском районах,

- по 1 сл. в Камешковском и Юрьев-Польском районах, а также в городе Владимире.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6089 случаев заболевания (1022 сл. в г. Владимире, 869 сл. в Гусь-Хрустальном, 680 сл. в Петушинском, 572 сл. о. Муром, 534 сл. в Ковровском, 464 сл. в Александровском, 312 сл. в Собинском, 306 сл. в Вязниковском, 294 сл. в Юрьев-Польском, 212 сл. в Кольчугинском, 170 сл. в Меленковском, 160 сл. в Судогодском, 139 сл. в Киржачском, 105 сл. в Суздальском, 82 сл. в Камешковском, 63 сл. в г. Радужном, 57 сл. в Селивановском, 48 сл. в Гороховецком).

И хотя официально у нас пандемия идет на спад, для лиц старше 65 лет пока ничего не изменяется. Для них до 6 сентября в нашем регионе продлевается срок действия ограничительных мер. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции.

Напомним, к исключениям для режима самоизоляции относятся обращение за медицинской помощью, выгул животных, посещение магазинов с 9 до 12 часов с использованием средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

А еще интересной информацией поделились в департаменте по труду и занятости населения. Директор департамента Андрей Григорьев рассказал, что максимальное пособие для безработных – 12130 рублей – получают более 12,5 тысяч безработных, ставших таковыми после 1 марта. Это означает, что ровно столько человек лишилось своих мест с начала пандемии. К слову, повышенные выплаты для этой категории безработных сохранятся до 1 октября.

При этом около 11 тысяч человек в регионе получают минимальное пособие по безработице - 1900 рублей. Это люди, которые до пандемии не были трудоустроены официально.

Всего на сегодняшний день в центрах занятости населения региона на учёте стоит 32 тысячи человек. 30 тысяч из них – признаны безработными. Остальные две тысяч человек находятся в поисках работы.