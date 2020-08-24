До конца года во Владимирской области построят несколько ФОКов, стадионов и площадок

Спортивная площадка в поселке Красное Эхо. Фото: Виктория СУХОВА

В 33 регионе спортом занимается 44,1 процентов жителей в возрасте от 3 до 79 лет, что выше значений по ЦФО и в целом по стране. Но спортом нужно где-то заниматься.

На сегодняшний день введены в строй спортивный комплекс имени Паушкина в Гусь-Хрустальном и две универсальные площадки — в поселке Красное Эхо и деревне Бараки. Чего же еще ждать в ближайшее время?

К зиме должны сдать Центр спортивной борьбы в Петушках, сейчас он готов на 43 процента. Работы идут с опережение графика, поэтому он будет готов уже в декабре. В поселке Балакирево сейчас идет строительство ФОКа, который должны сдать к 30 ноября.

Кроме того, ведется строительство спортивного комплекса «Молодежный» в Коврове. На сегодняшний день он готов на 60 процентов, поэтому власти надеются, что удастся сдать его досрочно — ко Дню города, который намечен на 9 сентября. К началу осени в селе Новое Суздальского района появится новая спортивная площадка.

В Меленках возводят стадион с тренировочным полем за 72 миллиона рублей, а в Собинке - универсальный зал с бассейном. Все работы идут по графику. Также начался второй этап строительства стадиона «Спартак» в Суздале.

А вот со строительством универсальной площадки в поселке Зименки Муромского района возникли проблемы.

- Несмотря на то, что контракт на выполнение работ был подписан еще в апреле, подрядчик до сих пор не приступил к работам, хотя срок сдачи площадки был установлен в сентябре, - рассказал Алексей Сипач, директор департамента спорта. - Поэтому мы расторгаем с ним контракт и будем проводить новые торги. К слову, этот подрядчик провалил все свои работы - в Нижнем Новгороде, Иваново, Ижевске.

Еще один долгострой — ФОК с бассейном в Киржаче. Его должны были сдать еще в два года назад, но стройка была заморожена. Но в феврале этого года удалось заключить контракт с московской компанией, и сейчас работы идут полным ходом и выполнены уже на 50 процентов. Строительство должны завершить до 31 декабря.

Отдельно стоит сказать о физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа, который появится во Владимире, на территории парка «Добросельский». На него Министерство спорта дополнительно выделило 25 миллионов рублей. В его состав, кроме универсальной спортивной площадки для игры в футбол и хоккей, входят также тренажерная площадка, площадка для воркаута, четыре беговые дорожки, крытые трибуны на сто мест и отапливаемые раздевалки.