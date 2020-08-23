12 владимирских спортсменов готовятся к летним Олимпийским играм

Ангелина Шкатова в прошлом году завоевала три медали на Универсиаде. Фото предоставлено департаментом спорта.

Пандемия внесла коррективы и в спортивную жизнь региона. Во время самоизоляции спортсмены тренировались дома, тягали полки и даже холодильники, использовали все имеющиеся подручные средства.

Как сообщил директор департамента спорта Алексей Сипач, с начала года удалось провести лишь 30 процентов намеченных соревнований.

Как только ограничения были сняты, спортсмены-олимпийцы сразу же отправились на тренировочные сборы. Сейчас они до сих пор находятся на базах в Подмосковье, Краснодарском и Ставропольском крае. И это несмотря на то, что летнюю Олимпиаду в Токио перенесли на следующий год.

Впервые за долгие годы потенциальными кандидатами на участие в олимпийских играх от региона-33 стали 12 человек. Так кто же из наших спортсменов готовиться покорить Японию?

Спортивную гимнастику представляет Анастасия Агафонова, Алексей Ростов, Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас и Александр Карцев.

- В художественной гимнастике следует отметить Ангелину Шкатову. Спортсменка в прошлом году завоевала три медали на Универсиаде. Она была замечена главным тренером и сегодня Ангелина в составе основной команды готовится к Олимпиаде, - отметил Алексей Сипач.

Борец Абуязид Манцигов. Фото предоставлено департаментом спорта.

Владимирскую область также представляют две легкоатлетки Елена Панова и Алена Лысенко, борец Абуязид Манцигов, который перешел в олимпийскую весовую категорию, паралимпийцы Анастасия Мамадамирова, Вера Муратова и Надежда Сычева.

- Я очень надеюсь, что перенос олимпийских игр благоприятно скажется на наших спортсменах и позволит им укрепить свои позиции в национальных сборных, и что они смогут в хорошей форме подойти к Олимпиаде и достойно представить наш регион, - подчеркнул Алексей Сипач.

Кстати, еще одна приятная новость — российская гимнастка, призер олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы Ангелина Мельникова с этого года выступает за Владимирскую область.

КОНКРЕТНО

101 медаль была завоевана спортсменами Владимирской области на международных стартах в прошлом году