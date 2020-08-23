За год во Владимирской области сильнее всего подорожала гречка, а подешевело пшено

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Денежки, как известно, любят счет. Ни одной хозяйке не хочется выходить из семейного бюджета. Не случайно цены на продукты - всегда в их поле зрения. Поэтому Владимирстат регулярно следит за динамикой потребительских цен, проверяя насколько изменилась стоимость наиболее популярных у населения продуктов и товаров.

При этом расценки сравниваются со стоимостью за прошлый год. Последние данные были опубликованы буквально на днях. Они касались стоимости продуктов в июле. Сравнивались цены в июле 2020 года и в июле 2019 года.

Оказалось, что во Владимирской области за год больше всего снизились цены на пшено, репчатый лук и свеклу. Вот их динамика цен:

- лук репчатый 32,99 (- 20,27% за год);

- пшено 55,09 (- 25,77% за год);

- свекла 34,92 (- 13,92% за год).

А вот в плане подорожания фору всем дала гречка, которая за год подорожала на 92,45 процента. Также фаворитами ценового роста стали яблоки и апельсины. Вот цены:

- гречка 82,79 (+ 92,45% за год);

- яблоки 148,98 (+ 30,74% за год);

- апельсины 119,13 (+ 36,14% за год).

Во Владимирстате предполагают, что столь резкое подорожание гречневой крупы обусловлено низкими ценами 2019 года из-за перепроизводства и ажиотажным спросом первых месяцев весны. Скорее всего, после этого на какое-то время крупа перестанет расти в цене.

И еще один любопытный факт: и по стране в целом, и по Владимирской области продуктовые позиции совпали. Разница лишь в процентах роста и падения цен.