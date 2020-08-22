Праздничные выходные в парках Владимира: игры для умных, танцы и спорт

Фото предоставлено парком "Дружба".

Видимо, чувствуя окончание лета, владимирские парки решили устроить на выходные яркие, незабываемые программы. Выбирайте то, что вам ближе по духу.

Праздник будущего первоклассника в Центральном парке

22 августа с 12 до 17 часов будущие школьники смогут зарядиться позитивными эмоциями, узнать много нового и интересного, найти развлечения на любой вкус в любом уголке парка!

На главной сцене состоится большая концертная программа с участием лучших творческих коллективов города Владимира: студии музыкального воспитания и образования «Ювента», студии танца «Баланс», Детско-юношеского центра «Клуб», детской «Школы мюзикла», школы танцев «Неангелы».

На площади у фонтана для гостей парка пройдут «научные интерактивы» от детского центра "Калейдоскоп", музея науки и человека "Эврика"; будет работать спортивная зона фитнес-клуба «World Gym» и многие другие площадки.

На арт-аллее мастера из объединения "Творческие выходные" и детского центра "Калейдоскоп" проведут бесплатные мастер-классы для всех желающих.

В интерактивно-игровой зоне, которая разместится на детской площадке, ребят будет ждать большая игровая программа педагогического отряда "Классики".

На протяжении всего праздника будут работать: прокат детских квадроциклов и электромобилей, комната смеха и страха, городок аттракционов, колесо обозрения «Небо-33», фуд-корт и многое другое.

День рождения парка «Дружба»

23 августа парк «Дружба» приглашает всех отметить свой день рождения. В этот праздничный день жителей и гостей города ждет интересная развлекательная программа: яркий концерт с участием популярных коллективов города и области, выставка-продажа работ владимирского клуба художников «Колорит», творческие и спортивные мастер-классы, аттракционы для детей и взрослых, фотозона, катание на лошадях и многое другое.

Любителям спорта будет предложено участие в дружеском турнире по волейболу, состоятся мастер-классы по скандинавской ходьбе и единоборствам.

Завершится программа праздника дискотекой «Ретро-шлягер», где прозвучат знакомые всем хиты российской эстрады.

КОНКРЕТНО

Программа праздника

Сценическая площадка

12.30 - 13.10 «Хорошее настроение» - выступление коллективов «Культурно-досугового комплекса»;

13.10 - 13.40 «Лето красное» - выступление Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» Владимирской областной филармонии;

13.40 - 14.00 «Светская прогулка» - дефиле в костюмах от клуба «Исторического и социального танца»;

14.00 - 15.00 «Парк спортивный»: мастер-класс по скандинавской ходьбе, выступление Школы танцев «Баланс», мастер-класс по единоборствам от спортивного клуба «Эпос», мастер - класс по акробатике от фитнес-центра «Росич»

15.00 - 16.00 "Ретро-шлягер» - танцевальная программа для отдыхающих.

Центральная поляна парка

12.00 - 15.00 - «Мастерка» - творческие мастер-классы;

12.00 - 15.00 «Читальный зал под открытым небом» - выставка книг филиала № 5 Центральной городской библиотеки г.Владимира;

12.00 - 15.00 «Подарок на праздник» - выставка - продажа Владимирского городского клуба художников «Колорит»;

12.00 - 15.00 «Сильнее, выше, быстрее»- мастер - классы по акробатике и единоборствам от фитнес-центра «Росич»;

12.00 - 15.00 «Парк тогда и сейчас» - фотовыставка.

Волейбольная площадка

14.00 - 14.30 «Игра Дружбы» - турнир по волейболу за сладкий приз парка.