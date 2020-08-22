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Общество

Праздничные выходные в парках Владимира: игры для умных, танцы и спорт

Жителей областного центра приглашают провести уикенд 22-23 августа на свежем воздухе
Виктория СуховаВикторияСухова
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Фото предоставлено парком "Дружба".

Фото предоставлено парком "Дружба".

Видимо, чувствуя окончание лета, владимирские парки решили устроить на выходные яркие, незабываемые программы. Выбирайте то, что вам ближе по духу.

Праздник будущего первоклассника в Центральном парке

22 августа с 12 до 17 часов будущие школьники смогут зарядиться позитивными эмоциями, узнать много нового и интересного, найти развлечения на любой вкус в любом уголке парка!

На главной сцене состоится большая концертная программа с участием лучших творческих коллективов города Владимира: студии музыкального воспитания и образования «Ювента», студии танца «Баланс», Детско-юношеского центра «Клуб», детской «Школы мюзикла», школы танцев «Неангелы».

На площади у фонтана для гостей парка пройдут «научные интерактивы» от детского центра "Калейдоскоп", музея науки и человека "Эврика"; будет работать спортивная зона фитнес-клуба «World Gym» и многие другие площадки.

На арт-аллее мастера из объединения "Творческие выходные" и детского центра "Калейдоскоп" проведут бесплатные мастер-классы для всех желающих.

В интерактивно-игровой зоне, которая разместится на детской площадке, ребят будет ждать большая игровая программа педагогического отряда "Классики".

На протяжении всего праздника будут работать: прокат детских квадроциклов и электромобилей, комната смеха и страха, городок аттракционов, колесо обозрения «Небо-33», фуд-корт и многое другое.

День рождения парка «Дружба»

23 августа парк «Дружба» приглашает всех отметить свой день рождения. В этот праздничный день жителей и гостей города ждет интересная развлекательная программа: яркий концерт с участием популярных коллективов города и области, выставка-продажа работ владимирского клуба художников «Колорит», творческие и спортивные мастер-классы, аттракционы для детей и взрослых, фотозона, катание на лошадях и многое другое.

Любителям спорта будет предложено участие в дружеском турнире по волейболу, состоятся мастер-классы по скандинавской ходьбе и единоборствам.

Завершится программа праздника дискотекой «Ретро-шлягер», где прозвучат знакомые всем хиты российской эстрады.

КОНКРЕТНО

Программа праздника

Сценическая площадка

12.30 - 13.10 «Хорошее настроение» - выступление коллективов «Культурно-досугового комплекса»;

13.10 - 13.40 «Лето красное» - выступление Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» Владимирской областной филармонии;

13.40 - 14.00 «Светская прогулка» - дефиле в костюмах от клуба «Исторического и социального танца»;

14.00 - 15.00 «Парк спортивный»: мастер-класс по скандинавской ходьбе, выступление Школы танцев «Баланс», мастер-класс по единоборствам от спортивного клуба «Эпос», мастер - класс по акробатике от фитнес-центра «Росич»

15.00 - 16.00 "Ретро-шлягер» - танцевальная программа для отдыхающих.

Центральная поляна парка

12.00 - 15.00 - «Мастерка» - творческие мастер-классы;

12.00 - 15.00 «Читальный зал под открытым небом» - выставка книг филиала № 5 Центральной городской библиотеки г.Владимира;

12.00 - 15.00 «Подарок на праздник» - выставка - продажа Владимирского городского клуба художников «Колорит»;

12.00 - 15.00 «Сильнее, выше, быстрее»- мастер - классы по акробатике и единоборствам от фитнес-центра «Росич»;

12.00 - 15.00 «Парк тогда и сейчас» - фотовыставка.

Волейбольная площадка

14.00 - 14.30 «Игра Дружбы» - турнир по волейболу за сладкий приз парка.

КАРТИНА ДНЯ

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