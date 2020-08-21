Снести или оставить: во Владимире обсудили проблему дома с лишним этажами

Вот такой вид могут закрыть новостройки в Коммунаре. Фото: Александр УТКИН

Квартиры в многоэтажке, возведенной в Коммунаре, начали покупать еще в 2015 году. Но заселиться в свое жилье владимирцы не могут до сих пор. Застройщик построил дом №19 на улице Центральной с нарушениями: у новостройки в нарушение градостроительных правил не семь этажей, а девять. О стройке в инспекцию гостройнадзора застройщик ООО «Система» - сообщил, только построив дом под крышу. Но здание построено в охранной зоне - историческом центре Владимира, где максимальная разрешенная высота строительства – до 24 метров. Это сделано, чтобы высотки не закрывали живописный вид со смотровых площадок Владимира. А дом в микрорайоне Коммунар с видом на пойму Клязьмы, высотой более 32 метров. В результате разрешения на ввод в эксплуатацию компания так и не получила, а сейчас новоселья ждут 94 семьи, многие из которых сейчас вынуждены снимать квартиры.

- Покупая квартиру в строящемся доме, мы наводили справки, спрашивали знакомых о застройщике, смотрели, что им уже построено. Он казался вполне надежным. А потом оказалось, что квартиры рекламируются и продаются на «законсервированном» объекте, что строительство ведется с огромными нарушениями, – поделился Василий Анисимов, представитель инициативной группы участников долевого строительства.

Кстати, все дольщики приобрели квартиры ниже седьмого этажа. А значит, теоретически можно снести лишние этажи, сохранив людям их жилье. Однако неизвестно, сколько времени этой займет. Как отметил заместитель главы администрации г. Владимира Сергей Сысуев, застройщику не раз предлагалось снести незаконные этажи добровольно, однако он так и не сделал этого, а сейчас находится в стадии банкротства. Теперь, если застройщика суд признает банкротом, ждущим жилья горожанам сможет помочь Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. После всех формальностей и экспертиз людям либо вернут деньги – фонд проведет независимую оценку стоимости метра жилья, либо завершит строительство – в данном случае снесет лишние этажи. Вся процедура, по предварительной оценке, займет около года.

Рассматривали на совещании в областной администрации и второй вариант решения проблемы: внести «точечные» изменения в проект охранной зоны - только в части земельного участка, на котором расположен проблемный дом. К этому варианту склоняются в мэрии: эксперты городского управления архитектуры и строительства считают, что оптимальным решением проблемы станет изменение постановления губернатора Владимирской области десятилетней давности, которым утверждены границы охранных зон, применительно к данному земельному участку в микрорайоне Коммунар. Впрочем, эта позиция не нашла поддержки у историков и архитекторов: они уверены, что к проблеме нужно подходить комплексно, а точечный подход недопустим, ведь речь идет о сохранении исторической аутентичности территории. В итоге губернатор поручил рассмотреть оба варианта, причем вместе с дольщиками и в кратчайшие сроки.

Проблемы дольщиков, купивших квартиры в доме с лишними этажами, обсудили в областнйо администрации Фото: материалы пресс-служб

- Кто бы ни был виноват в бедах около сотни наших земляков, купивших квартиры на Центральной, 19, решать эту проблему нам. И делать это нужно так, чтобы не создать предпосылки для аналогичных нарушений, - заявил Владимир Сипягин.