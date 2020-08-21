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Спорт

Реконструкция стадиона «Торпедо» может начаться уже в следующем году

Основное условие — поступление денег из федерального бюджета
Виктория СуховаВикторияСухова
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Проект стадиона "Торпедо". Фото Дмитрий Артюх

Проект стадиона "Торпедо". Фото Дмитрий Артюх

О реконструкции стадиона «Торпедо» заговорили еще в прошлом году. Тогда же начали готовить проектно-сметную документацию первого этапа. Было заказано обследование конструкций, которое показало, что они настолько износились, что их можно только демонтировать. Кроме того, из-за недостатка парковочных мест стало понятно, что объект не проходит экспертизу.

- Первый этап реконструкции стадиона невозможно было реализовать без второго. Техзадание уже подготовлено, и 21 августа мы должны выйти на торги, - рассказал Алексей Сипач, директор департамента спорта. - Стадион уменьшится, потому что были жесткие бои с Минкультом, экспертами, так как сооружение находится в зоне охраны объекта культурного наследия «Золотые ворота», и поэтому высотность не может превышать 10 метров, и это наложило свои отпечатки на проект реконструкции.

Проект стадиона "Торпедо". Фото Дмитрий Артюх.

Проект стадиона "Торпедо". Фото Дмитрий Артюх.

Поэтому стадион вместо 18,5 тысяч зрителей будет вмещать всего 10 тысяч, но для Владимира — это не такая уж и плохая цифра, учитывая, что под завязку он был забит не так уж и много раз, в частности, при игре владимирского «Торпедо» с «Зенитом» или «ЦСКА». Кроме того, появятся два крытых тренировочных комплекса, которые можно будет использовать круглосуточно в течение всего года.

Вся реконструкция стадиона будет проходить в шесть этапов. На первом — отремонтируют входную группу спорткомплекса — колонны и фонтан, центральную лестницу, ведущую к чаше стадиона, и восточную трибуну стадиона с подтрибунными помещениями. На втором этапе предусмотрен ремонт южной трибуны и административно-бытового корпуса. Третий этап – это западная трибуна с подтрибунными помещениями, четвертый и пятый – северная трибуна и футбольное поле «Торпедо» с прилегающими беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами. И, наконец, последний, шестой этап — это реконструкция тренировочного поля с искусственным покрытием, футбольного поля с подогревом, здания дворца спорта «Лидер», а также благоустройство территории комплекса.

- Перед нами стоит задача, чтобы проектно-сметная документация и экспертизы на первые два этапа реконструкции стадиона были готовы в декабре текущего года, - подчеркнул Алексей Сипач. - Если в этом году будут готовы проектно-сметные документы и получены экспертизы, то мы сможем рассчитывать на федеральное финансирование с 2022 года.

Проект стадиона "Торпедо". Фото Дмитрий Артюх.

Проект стадиона "Торпедо". Фото Дмитрий Артюх.

А это значит, что уже в следующем году можно начинать строительство за счет областного бюджета, естественно, при наличии гарантии финансовой помощи из Центра. Сама стройка займет два года.

Футболистам владимирского «Торпедо» в это время придется играть и тренироваться на стадионе «Лыбедь». Второй вариант — выступление на малой спортивной арене, конечно же, при создании безопасных условий.

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