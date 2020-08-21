Реконструкция стадиона «Торпедо» может начаться уже в следующем году

Проект стадиона "Торпедо". Фото Дмитрий Артюх

О реконструкции стадиона «Торпедо» заговорили еще в прошлом году. Тогда же начали готовить проектно-сметную документацию первого этапа. Было заказано обследование конструкций, которое показало, что они настолько износились, что их можно только демонтировать. Кроме того, из-за недостатка парковочных мест стало понятно, что объект не проходит экспертизу.

- Первый этап реконструкции стадиона невозможно было реализовать без второго. Техзадание уже подготовлено, и 21 августа мы должны выйти на торги, - рассказал Алексей Сипач, директор департамента спорта. - Стадион уменьшится, потому что были жесткие бои с Минкультом, экспертами, так как сооружение находится в зоне охраны объекта культурного наследия «Золотые ворота», и поэтому высотность не может превышать 10 метров, и это наложило свои отпечатки на проект реконструкции.

Проект стадиона "Торпедо". Фото Дмитрий Артюх.

Поэтому стадион вместо 18,5 тысяч зрителей будет вмещать всего 10 тысяч, но для Владимира — это не такая уж и плохая цифра, учитывая, что под завязку он был забит не так уж и много раз, в частности, при игре владимирского «Торпедо» с «Зенитом» или «ЦСКА». Кроме того, появятся два крытых тренировочных комплекса, которые можно будет использовать круглосуточно в течение всего года.

Вся реконструкция стадиона будет проходить в шесть этапов. На первом — отремонтируют входную группу спорткомплекса — колонны и фонтан, центральную лестницу, ведущую к чаше стадиона, и восточную трибуну стадиона с подтрибунными помещениями. На втором этапе предусмотрен ремонт южной трибуны и административно-бытового корпуса. Третий этап – это западная трибуна с подтрибунными помещениями, четвертый и пятый – северная трибуна и футбольное поле «Торпедо» с прилегающими беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами. И, наконец, последний, шестой этап — это реконструкция тренировочного поля с искусственным покрытием, футбольного поля с подогревом, здания дворца спорта «Лидер», а также благоустройство территории комплекса.

- Перед нами стоит задача, чтобы проектно-сметная документация и экспертизы на первые два этапа реконструкции стадиона были готовы в декабре текущего года, - подчеркнул Алексей Сипач. - Если в этом году будут готовы проектно-сметные документы и получены экспертизы, то мы сможем рассчитывать на федеральное финансирование с 2022 года.

Проект стадиона "Торпедо". Фото Дмитрий Артюх.

А это значит, что уже в следующем году можно начинать строительство за счет областного бюджета, естественно, при наличии гарантии финансовой помощи из Центра. Сама стройка займет два года.

Футболистам владимирского «Торпедо» в это время придется играть и тренироваться на стадионе «Лыбедь». Второй вариант — выступление на малой спортивной арене, конечно же, при создании безопасных условий.