В двух детских садах Владимира установили карантин по коронавирусу

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Сразу в двух детских садах областного центра ввели карантин по коронавирусу — в 71-м садике закрыли три группы, в 72-м — одну группу. К счастью, заразились не дети, они всего лишь были в контакте с заболевшими.

- В одном случае у ребенка заболел кто-то из родителей, во втором случае заразился воспитатель. Разумеется, всех, кто находился с ними в контакте, пришлось изолировать, - рассказала Марина Колтунова, официальный представитель областного управления Роспотребнадзора.

Городское управление образования уже предоставило в ведомство списки всех детей и работников группы. Теперь они поступят в поликлиники по месту жителю. К каждому ребенку и взрослому из списка должен прийти врач и взять мазок.

- В любом случае две недели им придется посидеть дома, на самоизоляции. Если анализ будет отрицательный, то ребенку сразу же можно будет возвращаться в детский сад, - подчеркнула Марина Колтунова.

Надо сказать, что в детских садах сейчас очень серьезно относятся к любому чиху. Если у ребенка насморк, то родителей просят вывести его из группы. Также поступают и с воспитателями.

- В нашем садике недавно на работу не вышло сразу пять человек. У одного воспитателя заболел ребенок, у другого начался насморк. Заведующая у нас строгая и выходить на работу в таких случаях не разрешает. В принципе это правильно, хотя нехватка людей ощущается остро, - рассказала жительница областного центра Ольга.

И если за воспитателя можно проследить, то заболевших родителей вычислить тяжелее, тем более что не каждый имеет возможность взять на работе больничный.

Напомним, что на 19 июля число заболевших коронавирусом во Владимирской области достигло 6017 человек. Больше тысячи случаев выявлено во Владимире, на втором месте — Гусь-Хрустальный район (854 случая), а на третьем — Петушинский район с 679 случаями.