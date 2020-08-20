Кинотеатр «Художественный» может превратиться в развлекательный центр

Кинотеатр "Художественный" в 2008 году еще работал Фото: Александр УТКИН

Один из старейших кинотеатров областной столицы закрылся на реставрацию еще одиннадцать лет назад. Привести здание в порядок и вновь открыть его пытались несколько раз с помощью концессионеров, власти даже называли дату нового открытия кинотеатра – 1 августа 2020 года. В сентябре 2017 года здание было отдано в концессию на 49 лет московской фирме «ЛиЛу продакшн» из Московской области, который обязался инвестировать в проект более пятидесяти миллионов рублей. Предполагалось, что арендатор не только отремонтирует кровлю, водосточную систему, фундамент и внутренности старинного здания, но и возведет дворовую пристройку. Но снова не сложилось: за два года московские концессионеры смогли лишь покрасить фасад кинотеатра, расположенном в памятнике архитектуры регионального значения, установить пластиковые двери и поставить охранную сигнализацию. Договор с последним концессионером расторгли через суд 14 ноября прошлого года.

Отремонтировать кинотеатр так никому не удалось Фото: Сергей МОРКОВКИН

Теперь в городской администрации вновь планируют возродить здание, где кинопоказы шли с 1913 года, но сделав здесь не просто кинотеатр, а досуговый центр, где, в том числе, можно будет посмотреть фильмы. На разработку очередного проекта из городского бюджета выделано немногим более 1,3 миллиона рублей. За эти деньги, как гласит задание, нужно создать проектную документацию для проведения работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, которое построено в 1788 году, использовалось под торговые заведения, гостиницу, с 1913 года — под кинотеатр». Как ранее отмечал глава администрации города Владимира Андрей Шохин, теперь здание кинотеатра не будут выставлять на торги, а отреставрирую своими силами. По планам, в историческом здании, кроме кинотеатра, может появиться театр юного зрителя, о создании которого уже заговаривали депутаты. Но сколько денег потребуется на саму реставрацию и когда эти средства удастся найти в бюджете – вопрос открытый.