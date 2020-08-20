Культуролог, строитель и физкультурник: какие специальности выбрали владимирские студенты

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В этом году в опорном вузе Владимирской области продолжить свое образование за счет бюджета в аспирантуре смогут 513 человек, десять из которых поступили по итогам конкурса в рамках квоты приема на целевое обучение. В головном отделении университета будут учиться 469, а в Муромском институте (филиале) – 44. Как отмечают в пресс-службе ВлГУ, большой конкурс был отмечен и на гуманитарных, и на инженерных направлениях. Среди самых востребованных направлений у будущих магистров были «Программная инженерия», «Психология», «Культурология», «Строительство» (по профилям), «Информационные системы и технологии», «Приборостроение», «Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение и консультирование в образовании и социальной сфере)», «Педагогическое образование. Менеджмент в образовании», «Управление качеством», «Технология транспортных процессов», «Психолого-педагогическое образование. Педагогическая инноватика», «Педагогическое образование. Физическая культура», «Менеджмент. Управление проектами», «Бизнес-информатика», «Юриспруденция».

А вот в аспирантуру на бюджет прошел 31 человек. Молодых ученых в этом году будут готовить по четырнадцати направлениям. Самыми востребованными направлениями среди абитуриентов, поступавших в аспирантуру, стали: «Образование и педагогические науки» – конкурс семь заявлений на три места, «Информатика и вычислительная техника» – 23 заявления на восемь мест и «Машиностроение» – пять заявлений на одно место.

Пандемия внесла свои коррективы в поступление – подавать документы абитуриенты могли разными способами – онлайн, через личный кабинет на сайте университета, или традиционно, лично приехав в приемную комиссию, но успешной приемной кампании это не помешало. Как отметил ректор Анзор Саралидзе, Владимирский госуниверситет полностью выполнил государственное задание по приему на программы магистратуры и программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:

- Магистратура и аспирантура – это следующие шаги в получении образования, расширении своих профессиональных компетенций. Эти уровни обучения популярны среди наших абитуриентов, и мы стараемся ежегодно обновлять список программ, ориентируясь на стратегические задачи государства, на запросы конкретных работодателей. Молодежь сегодня всё больше интересуется научной деятельностью, а обучение в аспирантуре – это возможность реализовать себя в науке под руководством опытных наставников, ученых с мировым именем, - заявил он.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ВлГУ стало больше бюджетных мест

Кстати, в этом году Владимирский госуниверситет получил 60 дополнительных бюджетных мест для абитуриентов, поступающих в этом году на первый курс бакалавриата. В первую очередь дополнительные места появились на направлениях подготовки, задействованных в области цифровой экономики и популярных среди абитуриентов и работодателей - «информационные системы и технологии», «программная инженерия», «информатика и вычислительная техника», «прикладная математика и информатика», «бизнес-информатика» и другие. В итоге общее количество бюджетных мест, выделенных для поступающих во Владимирский госуниверситет в 2020 году, составило 2620 - на 339 мест больше, чем в предыдущую приемную кампанию. Также в этом году в ВлГУ широкий перечень направлений и специальностей для поступления – более 200 программ подготовки по различным уровням обучения: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура и прочее.