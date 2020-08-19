Владимирские градоначальники в прошлом году заработали больше двух миллионов рублей

Андрей Шохин Фото: Валерия Рудометова

Сити-менеджер областного центра Андрей Шохин и экс-глава города Ольга Деева представили декларации о доходах за прошлый год. Из-за пандемии они получили отсрочку — до 1 августа, поэтому данные появились так поздно.

6,5 миллионов на двоих

Андрей Шохин в прошлом году заработал 2,1 миллиона рублей, получается, что в месяц он получал около 175 тысяч рублей в месяц, а в день — 5,7 тысячи рублей.

По сравнению с 2018 годом ему удалось увеличить свои доходы на 95 тысяч рублей. Что касается собственности, то тут ничего нового. Сити-менеджер по-прежнему владеет земельным участком и квартирой в 128 квадратов, плюс половина квартиры площадью 67 кв.м. и половина нежилого помещения. В его пользовании есть гараж и небольшой земельный участок.

Теперь посмотрим на доходы супруги Андрея Шохина. За прошлый год она заработала вдвое больше мужа — 4,4 миллионов рублей, и все же это меньше заработка в 2018 году на 26,8 тысяч рублей. Новой собственности у жены сити-менеджера не появилось. Она по-прежнему владеет земельным участком в 2 тысячи квадратов, двумя квартирами (43 и 28 кв.м). Из новинок лишь автомобиль. Она пересела из Mercedes Benz ML 350 на Mercedes Benz GLC 300.

Получается, что чета Шохиных заработала 6,5 миллионов рублей. Что, кстати, в два раза больше доходов супружеской пары Деевых.

Плюс 100 тысяч за год

. Фото: Алексей СУХОВ

Доход экс-главы Ольги Деевой и ее мужа за прошлый год составил 3,3 миллиона рублей. Львиную часть бюджета — 2,4 миллиона рублей заработала мэр областного центра. Это на 100 тысяч рублей больше, чем в 2018 году.

Квартир и дач супруги не покупали, так что список имущества остался неизменным. В собственности у Деевых: земельный участок (630 квадратных метров), дача площадью 76 квадратов и две квартиры площадью 65 кв.м. ( принадлежит Ольге Деевой, а — ее супругу) и 48 квадратных метров.

Единственным изменением стала машина. Муж бывшего мэра Владимира в прошлом году поменял свой Chevrolet Cruze на кроссовер Haval H6.