Сколько стоит минимальный набор владимирского школьника?

. Фото: Катерина КАРПЕНКО

До 1 сентября осталось всего две недели, а многие владимирцы до сих пор не покупали ничего к школе. Из-за пандемии родители до последнего не знали, будут ли дети на дистанционном обучении или все же смогут сесть за парты.

Дорогой дешевый рюкзак

Сейчас, когда ситуация прояснилась, следует поспешить в магазины. Цены в преддверии учебного года растут как на дрожжах.

Владимирстат подсчитал, во сколько в среднем обойдется содержимое рюкзака школьника. Оказалось, что самая дорогая покупка — рюкзак — в магазинах области стоит дешевле на 111 рублей, если сравнивать с ценой по стране. Цена тетради, фломастеров, ручки и карандаша примерно такая же, как и везде — плюс/минус 1 рубль. А вот стоимость учебного пособия в наших магазинах дороже почти на сто рублей!

Итак, что почем во Владимирской области?

- Рюкзак для школьника обойдется в 1902, 48 рублей

- Ручка шариковая — 18,74 рублей

- Тетрадь школьная – 7,15 руб.

- Учебник/учебное пособие – 529,02 руб.

- Набор фломастеров – 138,66 руб.

- Альбом для рисования – 70,13 руб.

- Карандаш чернографитный – 14,63 руб.

Итого: 2680,81 рубля.

Конечно, это далеко не весь перечень необходимого. Скорее, это минимальный набор, на который следует ориентироваться родителям.

Пожалуй, самой дорогой статьей расходов станет форма, которая зависит от требований школы. В среднем за нее придется отдать 2500-3000 за комплект (а он нужен явно не один). А если еще и прибавить спортивный костюм, обувь, то выходит кругленькая сумма. На форумах владимирские мамы называют цифры в 7-8 тысяч рублей в зависимости фирмы, материала и количества одежды.

В общем, собрать ребенка в школу удовольствие не из дешевых — как раз уложитесь в те самые две коронавирусные выплаты от государства.

Учителя будут в масках?

В городском управлении образования рассчитывают получить уточненные рекомендации санитарных врачей к 20-м числам августа. А пока планируется, что новый учебный год в школах города начнется 1 сентября в очном формате. Директора школ вправе самостоятельно определить, каким образом организовать торжественные линейки. В одних школах линейки собираются провести в формате традиционного построения в школьном дворе, но на этот раз с участием исключительно первых и выпускных классов. В других запланировано проведение радио-линеек, когда ученики не собираются всей школой в одном месте, а сидят по своим классах.

Предусмотрено, что в наступающем учебном году школьники будут заниматься по «кабинетной» системе, изучая все предметы в одной и той же классной комнате. Исключение составят дисциплины, требующие специального инвентаря - например, в химических лабораториях или спортивных залах.

Разумеется, все школы оборудованы санитайзерами, при входе ученики будут ежедневно проходить бесконтактную термометрию, а если позволяют возможности школьных кабинетов, то детям придется сидеть на санитарной дистанции друг от друга. А вот ношение масок во время уроков пока обязательно только для педагогов. Школьники могут надевать маски по желанию либо по настоянию своих родителей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Министерство просвещения опубликовало список требований к школам:

Генеральная уборка перед открытием школ;

Обязательная термометрия всех входящих в здание;

Усиление дезинфекционного режима;

Обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены;

Использование масок и перчаток персоналом пищеблоков;

Закрепление за каждым классом отдельного кабинета;

Проведение занятий в актовом, спортивном залах и библиотеке только для одного класса;

Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами/школами.