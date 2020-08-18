В микрорайоне Юрьевец с балкона на девятом этаже выпал пятилетний ребенок

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 17 августа в микрорайоне Юрьевец из новостройки выпал ребенок. Пятилетний мальчик упал с высоты девятого этажа. Плач ребенка услышала девушка, которая гуляла неподалеку с собакой. Она и вызвала скорую помощь.

- Дома ребенок находился один, без присмотра. Как поясняют люди, которые в должны были присматривать за ним, мальчик должен был спать. Однако, до прихода взрослых, он проснулся, вышел на не застекленный балкон и упал с высоты 9 этажа, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации Областной клинической больницы. У него перелом обеих ног, плеча и ушиб внутренних органов.

Как говорят в социальных сетях, когда произошла трагедия, мальчик гостил у папы. Его мама живет в другом городе.

С начала года во Владимирской области выпали из окон уже 11 детей. К счастью, все дети выжили.

6 июля в Вязниках с восьмого этажа упал шестилетний ребенок. Его спасло то, что на москитной сетке он приземлился на кусты. В тот же день в Гусь-Хрустальном из окна второго этажа выпал пятилетний ребенок.

4 июля во Владимире травмы получил двухлетний малыш, который упал с первого этажа. 3 июля в Кольчугино шестилетний ребенок упал с пятого этажа.

Владимирцев просят быть внимательными и не оставлять без присмотра детей. Для безопасности необходимо установить на окна специальные замки или открутить ручки, чтобы ребенок не смог открыть окно.