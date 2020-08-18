Владимирцы стали больше жаловаться на банки

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За полгода региональное отделение Банка России получило 978 жалоб от владимирцев - это на 10% больше, чем в первом полугодии 2019 года. Как отмечают в пресс-службе банка, количество жалоб выросло из-за вопросов по реструктуризации кредитов из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Однако уже в начале лета количество таких жалоб существенно снизилось — как за счет сокращения количества заявлений о кредитных каникулах, так и благодаря мерам Банка России по защите потребителей финансовых услуг.

Всего за шесть месяцев от жителей региона поступила 661 жалоба на банки – это на 32,2% больше по сравнению с первыми шестью месяцами 2019 года. Количество жалоб на потребительское кредитование выросло в два раза - 371 жалоба, а ипотечное в 2,6 раза — 113 жалоб. Количество жалоб на кредитные потребительские кооперативы тоже выросло - на 62% до 34 обращений. Владимирцев волновали вопросы невозврата их личных сбережений.

Жаловались владимирцы и на страховые компании, но значительно меньше – 88 раз за полгода. При этом в прошлом году таких обращений было почти в два раза больше. 59 жалоб касались ОСАГО (снижение в два с половиной раза). Количество жалоб на микрофинансовые организации тоже снизилось, но не сильно - на 6% по сравнению с первым полугодием 2019 года до 91 жалобы. Многие из обращений касались вопросов по реструктуризации или рефинансирования договора займа в связи с коронавирусом. В январе-июне поступило шесть жалоб, связанных с мисселингом – недобросовестными продажами, при которых до покупателя доводят искаженную информацию о товаре или услуге. Основной проблемой остаются вопросы реализации полисов инвестиционного страхования жизни вместо договора банковского вклада.

Зато владимирцы стали проявлять бдительность и активно информировать Банк России о деятельности финансовых пирамид - 21 обращение, «лжебанков» - шесть писем, нелегальных кредиторов и форекс-дилеров - шесть заявок.

- Пандемия коронавируса и неопределенность на финансовых рынках вызвали всплеск активности мошенников. Если вы не обнаружили компанию в реестре или организация, указанная в реестре, нарушает правила, обратитесь в Интернет-приемную Банка России, – отметила управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.