«Муром» - в лидерах, «Торпедо» - на дне

Новая форма

Первенство России по футболу среди команд второй лиги постепенно набирает обороты. В минувшие выходные прошел второй тур во второй группе ПФЛ. И после него команды из Владимирской области оказались в кардинально разном положении. Если «Муром» идет среди лидеров, то вот «Торпедо» неожиданно оказалось среди аутсайдеров.

«Слишком много потерь в созидании»

15 августа «Торпедо» принимало на своем домашнем стадионе ФК «Ленинградец». И матч прошел без зрителей. Возможно, это сыграло свою роль в итоговом результате. Торпедовцы проиграли 1:2.

Впрочем, не только отсутствие полноценной поддержки привело к столь плачевному результату. «Ленинградец» еще в прошлом сезоне демонстрировал хорошую игру и по итогам прошлого неполноценного сезона занял пятую строчку, лишь на два очка отстав от шедшего на четвертом месте «Торпедо». А этот сезон команда из Ленинградской области и вовсе начала сезон с разгрома московской «Родины» со счетом 5:2. В общем, еще перед игрой было ясно, что с командой с северо-запада будет непросто.

Так и получилось. Причем итоговый счет был установлен уже в первом тайме. Сначала на 20 минуте «Ленинградец» вышел вперед после ошибки защитников «Торпедо» в центральной зоне защиты. И хотя через пять минут Никита Андреев сумел сравнять счет, в концовке первой половины игры гости снова отличились.

Во втором тайме попытки торпедовцев переломить игру ничем не увенчались. А главный тренер владимирцев Дмитрий Вязьмикин посетовал на индивидуальные ошибки и робость в атаке.

- Это мне больше всего не понравилось в сегодняшней игре, - сказал он. - Слишком много ошибок и потерь в простых ситуациях было при созидании. И, конечно, не хватило поддержки болельщиков. Очень надеемся, что в скором времени они вернутся на трибуны.

«Нельзя пропускать на первых минутах»

Зато с лихвой за неудачи прошлого сезона отыгрывается ФК «Муром». Во втором туре игроки из города на Оке в гостях обыграли «Коломну».

Вообще, «Коломна» в прошлом году играла слабо и вполне заслуженно завершила сезон внизу трунирной таблицы. Не очень начался чемпионат для соперников муромлян и в этом году - с поражения. Однако начало очной встречи осталось за хозяевами. Футболисты «Коломны» уже на второй минуте смогли открыть счет: Темур Джикия замкнул подачу с углового – мяч, коснувшись штанги, оказался в воротах Березина.

К середине первого тайма преимущество уже перешло к красно-черным. Сравнять счет удалось также с углового: защитник Даниил Маругин оказался расторопнее соперников. А в конце первого тайма ФК «Муром» и вовсе вышел вперед благодаря точному удару Ивана Рапакова в дальний угол.

Второй тайм муромляне начали еще активней, сразу перейдя на игру в высокий прессинг. Не удивительно, что моменты у ворот «Коломны» возникали с завидной регулярностью. Атаки завершали ударами Киреев и Давыдов. Вот только «Коломна» выдержала и в одном из ответных наступлений смогла заработать стандарт вплотную перед штрафной гостей. Красивым ударом Темур Джикия сделал дубль. За 12 минут до конца счет стал ничейным. Красно-черные нашли в себе силы прибавить и снова пойти вперед. Победный гол забил Даниил Шабалин: в своем стиле войдя в штрафную с левого фланга, пробил в дальний верхний угол.

- Вообще, нельзя, конечно, пропускать гол на первых минутах, давая такую большую фору сопернику, - сказал после матча Олег Стогов, рулевой «Мурома». - Как и пропускать гол под конец, ведя в счете. Хорошо, что справились в итоге. И показали характер. За что своим ребятам я очень благодарен.

В итоге, ФК «Муром» после двух туров находится в зоне лидеров с шестю очками, занимая четвертое место. А вот «Торпедо» с нулем очков пока лишь четырнадцатый.

Теперь команды из Владимирской области сменят турнир. 19 августа и «Муром», и «Торпедо» сыграют в 1/128 финала кубка России. Владимирцы сыграют дома с подмосковной «Родиной», а муромляне — в гостях с саратовским «Соколом».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Муромляне представили новую форму

ФК «Муром» показал новую форму, в которой играть команде предстоит в сезоне 2020-2021 годов. Новые цвета представили игроки клуба Алексей Березин, Максим Джеймс Акале, Даниил Шабалин и Егор Любаков.

Домашний комплект выполнен в традиционных красно-черных цветах. Гостевая форма — серо-черная. При этом у вратарей имеется аж три разновидности экипировки: желтая, зеленая и синяя.