Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 17 августа 2020: заболеваемость за неделю выросла на 10%

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число новых случаев заражения коронавирусом во Владимирской области в середине августа неожиданно выросло. Сейчас по показателям заболеваемости мы опять находимся на уровне первых чисел августа, когда регион еще не перешел к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений. После плавного, но ощутимого снижения случаев заражения с 13 августа начался новый рост. Если в десятых числах месяца количество новых случаев было около 20, и казалось, вот-вот упадет еще ниже, то сейчас выросло примерно на 10% и составляет 25 плюс-минус один-два случая в день.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 17 августа, на территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

4 сл. в Ковровском районе,

3 сл. в Гороховецком районе,

3 сл. в г. Владимире,

3 сл. в Петушинском районе,

2 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

2 сл. в Муромском районе,

2 сл. в Александровском районе,

1 сл. в Кольчугинском районе,

1 сл. в г. Радужный,

1 сл. в Меленковском районе,

1 сл. в Селивановском районе,

1 сл. в Юрьев-Польском районе.

Всего по данным на 17 августа на территории Владимирской области зарегистрировано 5972 случая заболевания: 1012 сл. в г. Владимире, 847 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 677 сл. в Петушинском районе, 555 сл. в о. Муром, 519 сл. в Ковровском районе, 457 сл. в Александровском районе, 311 сл. в Собинском районе, 300 сл. в Вязниковском районе, 290 сл. в Юрьев-Польском районе, 210 сл. в Кольчугинском районе, 160 сл. в Судогодском районе, 139 сл. в Киржачском районе, 157 сл. в Меленковском районе, 105 сл. в Суздальском районе, 80 сл. в Камешковском районе, 63 сл. в г. Радужном, 49 сл. в Селивановском районе, 41 сл. в Гороховецком районе.

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Говорить о том, что в регион пришла вторая волна коронавируса, пока рано. Однако повод насторожиться есть. Даже несколько.

Во-первых, уже несколько дней растет Rt - коэффициент распространения инфекции. Он вычисляется по количеству контактных лиц, которых заразил один носитель коронавируса до своей изоляции. Если коэффициент меньше единицы - инфекция естественным путем угасает, если больше, то распространяется. Во Владимирской области Rt на 17 августа составляет 1,17, то есть каждый носитель вируса заражает больше чем один свой контакт. А еще неделю назад коэффициент распространения инфекции составлял около 0,9. Откуда же тогда рост заболеваемости? Эксперты предполагают, что это "привозная" инфекция - жители Владимирской области, съездив в отпуск и не соблюдая там меры предосторожности, привозят коронавирус из других регионов. Хотя в соседних с нами регионах подобного не наблюдается: в Рязанской области Rt составляет 1,07, в Ивановской - 0,92, в Ярославской - 0,98. То есть можно предположить, что жителям Владимирской области слишком рано дали послабления - перестав соблюдать масочный режим, в условиях открытия практически всего наши сограждане начали разносить вирус.

Вторая причина насторожиться - стабильная смертность при снижении числа выздоровлений. Летальных исходов от коронавируса каждый день фиксируется от 2 до 4. А вот количество выздоровевших снижается - неделю назад было 13-15 человек в сутки, в последние дни - два-три человека, а по данным на 17 августа нет ни одного выздоровевшего от коронавирусной инфекции.