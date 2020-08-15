Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 15 августа 2020: в регионе разрешили проведение спортивных соревнований без зрителей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весь август число новых заболевших коронавирусной инфекцией во Владимирской области остается стабильным, на уровне 25 человек плюс-минус пара случаев. Вот и на 15 августа, по данным регионального управления Роспотребнадзора, во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Второй день в лидерах по числу новых случаев - Владимир и Ковровский район. Вновь подтвержденные случаи заболевания коронавирусом распределились так:

4 сл. в г. Владимире,

3 сл. в Ковровском районе,

3 сл. в Юрьев-Польском районе,

2 сл. в Муромском районе,

2 сл. в Петушинском районе,

2 сл. в Вязниковском районе,

2 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Суздальском районе,

1 сл. в Собинском районе,

1 сл. в Камешковском районе,

1 сл. в Гороховецком районе.

Всего, по данным на 15 августа, на территории Владимирской области зарегистрировано 5923 случая заболевания коронавирусом: 1005 сл. в г. Владимире, 842 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 674 сл. в Петушинском районе, 551 сл. в о. Муром, 513 сл. в Ковровском районе, 452 сл. в Александровском районе, 311 сл. в Собинском районе, 300 сл. в Вязниковском районе, 286 сл. в Юрьев-Польском районе, 209 сл. в Кольчугинском районе, 160 сл. в Судогодском районе, 139 сл. в Киржачском районе, 154 сл. в Меленковском районе, 103 сл. в Суздальском районе, 80 сл. в Камешковском районе, 60 сл. в г. Радужном, 46 сл. в Селивановском районе, 38 сл. в Гороховецком районе.

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За последние сутки во Владимирской области вырос коэффициент распространения заболевания - он равен 1,01. Это означает, что каждый носитель коронавируса заражает более чем одного человека из своих контактов. А отсюда, в свою очередь, следует, что инфекция снова начинает распространяться. Число заражений на 100 тысяч человек составляет 429,7, смертность - 13,2 случая на 100 тысяч населения. За последние сутки во Владимирской области от коронавируса выздоровели 15 человек, скончались четверо. Общее число умерших от коронавируса с начала эпидемии - 182 человека.

При этом во Владимирской области продолжается снятие коронавирусных ограничений. Так, с 14 августа во Владимирской области разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий любого уровня - от муниципального до всероссийского. Однако все спортивные соревнования, и в залах, и на стадионах, можно проводить только без зрителей.

Как говорится в указе губернатора, участники таких мероприятий должны соблюдать правила личной гигиены (мыть руки, использовать антисептики, медицинские маски, перчатки) и держать социальную дистанцию. Каким образом будут, например, футболисты играть в масках, а борцы соблюдать социальную дистанцию - не уточняется. Организаторы соревнований обязаны обеспечить дезинфекцию спортивных залов и комплексов, а перед началом состязаний всем причастным мерить температуру и тех, у кого выше, чем 37,1, до соревнований не допускать.

При этом остальные массовые мероприятия остаются под запретом, в том числе гуляния в парках культуры и отдыха, рекламные шоу в торгово-развлекательных центрах. Исключение сделано для культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе.

Сохраняются также социальное дистанцирование, дезинфекция, самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, использование масок в транспорте и общественных местах.