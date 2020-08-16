Владимирцев ждут концерты под открытым небом

Владимирский камерный струнный оркестр. Фото предоставлено филармонией.

Культурная жизнь региона, наконец, возродилась. Фестивали в разных уголках региона будут сменять друг друга. Если поехать в глубинку не удается, а насладиться музыкой хочется, тогда вам непременно нужно посетить концерты под открытым небом, которые подготовила Владимирскую область.

Пока коллективы не имеют возможности выступать на своей сцене из-за введенных ограничений, они готовы работать в парках и на других летних площадках.

- Мы рады, что в городе «оживает» культурная жизнь, - говорит художественный руководитель Владимирской областной филармонии Анатолий Антонов. - Музыканты соскучились, и наши слушатели тоже соскучились. Мы хотим не только репетировать, но и подарить жителям и гостям города массу положительных эмоций в ближайший месяц.

Музыкальный проект носит название «Филармония под открытым небом». Артисты рассчитывают увидеть на концертах как своих поклонников, так и горожан, которые оказались на прогулке поблизости.

Музыкальные программы будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям. Посмотреть и послушать выступления артистов смогут все желающие.

Презентация проекта состоится 19 августа в 18 часов на площади перед входом в филармонию. Перед публикой выступит Государственный вокально-хореографический ансамбль «РУСЬ» им.М.Н.Фирсова с программой «Лето красное».

КОНКРЕТНО

20 августа, 15.00, Патриарший сад - Музыкально-просветительский театр с программой «Популярная классика»

21 августа, 18.00, площадь перед филармонией - Владимирский русский оркестр с программой «Любви негромкие слова»

22 августа, 16.00, Центральный парк - Камерный струнный оркестр с программой «И целого мира мало»

23 августа, 13.00, парк «Дружба» - «Русь» им.М.Фирсова с программой «Лето красное»

28 августа, 12.00, Патриарший сад - Музыкально-просветительский театр с программой «У друзей нет выходных»

28 августа, 18.00, площадь перед филармонией - Камерный струнный оркестр с программой «И целого мира мало»

30 августа, 12.30, парк «Дружба» - Владимирский русский оркестр с программой «МультФантазия».