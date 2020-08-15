Во Владимире много площадок для торговли и мало покупателей

. Фото: Ирина Мальцева

Во Владимире продолжаются ежедневные рейды по выявлению мест несанкционированной торговли на улицах. Сейчас чаще всего купить горожанам предлагают свежие фрукты и овощи, лежащие в стоящих на земле ящиках. Вот только за качество этого винограда и персиков поручиться никто не может.

В мэрии подчеркивают: безопасные продукты стоит выбирать в проверенных точках, например, на Центральном рынке, открытом на улице Батурина еще в 30-е годы прошлого века и популярном среди владимирцев и сегодня. В основном корпусе, рассчитанном на 122 арендатора, можно купить практически все продукты, начиная со свежего мяса с рыбой и заканчивая кондитеркой и выжатым у вас на глазах маслом. В приоритете – товары местных производителей и владимирских частников.

. Фото: Ирина Мальцева

- Для товаропроизводителей Владимирской области, в том числе для частных хозяйств, существует дисконт по торговым местам – от 13% до 60%, это зависит от вида продукции, места, зала. Сейчас у нас на рынке пятнадцать местных товаропроизводителей и двенадцать предпринимателей, которые продают продукцию местных производителей. Это мясо .молочная продукция .курица, - рассказал директор МУП «Владимирский Центральный рынок» Николай Иванов. – Покупая продукты, которые продают вдоль дорог, на остановках, вы не можете быть уверены в их качестве. Они грязные и пыльные, но это не так страшно. Хуже, что вы не знаете, кто и где их собирал. Если есть рисковые люди, готовые рисковать своим здоровье и здоровьем своим близким – можно покупать и там.

На рынке можно купить и продукцию у частников Фото: Ирина Мальцева

Под сезонную торговлю на рынке выделено 120 торговых мест под открытым небом. Здесь можно найти овощи, зелень, фрукты и ягоды с местных хозяйств, рассаду и саженцы. Социальные места выделены для тех, кто продает урожай со своих участков или ягоды и грибы, набранные в лесу. Как правило, торговать здесь начинают с конца апреля и не прекращают до поздней осени, а проблема с этим участком всего одна – не хватает мест для всех желающих. Но пока прилавки заняты не все, новый подъем начнется через две недели, когда пойдет торговля картошкой и другими сезонными овощами.

Специалисты отмечают, что покупать фермерскую продукцию или плоды у местных садоводов на рынке безопасно – она проходит тщательный контроль. Например, овощи проверяют на радиацию, мед – на натуральность.

Все продукты перед продажей тщательно проверяют в лаборатории Фото: Ирина Мальцева

- Вся продукция, поступающая на рынок, ежедневно проверяется специалистами лаборатории ГБУ «Центра ветеринарии Владимирской области». Мясо осматривается непосредственно с машин, также исследуем растительную и молочную продукцию, мед. На прилавки попадает только безопасный, качественный и свежий товар, - ведущий ветеринарный санитарный эксперт Ольга Алымова. – В неделю у нас проходит более 120 экспертиз. Нарушения тоже бывают. Мы уничтожаем и мясо, и овощи, если они не соответствуют показателям. Например, на прошлой неделе мы уничтожили 46 килограммов говядины – это большая партия. На рынке должна быть продукция первой свежести, поэтому подвядшие, с гнильцой мы бракуем.

Впрочем, на рынок обычно везут продукцию высшего качества, поэтому при поступлении нареканий к ней немного. Зато потом возникает другая проблема: покупателей стало заметно меньше, и многие продукты портятся, не дождавшись тех, кто захочет их забрать.

- Торговых площадей у нас достаточно, по площадям мы превышаем норматив в два раза. Но, конечно, пандемия и вызванные ей ограничения, сказались на бизнесе. Покупательская способность снизилась, и мы видим, что ряд торговых точек, секций в торговых центрах закрыты по разным причинам: кто-то вынужден находиться на самоизоляции в силу возраста, у кого-то нарушились партнерские связи с поставщиками, - отмечает начальник управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации города Владимира Татьяна Терентьева.

. Фото: Ирина Мальцева

КОНКРЕТНО

Как отличить место, где официально торгуют разрешенной продукцией? Если торгуют с автолавки или из палатки, есть вывеска и вам готовы показать сертификаты – покупайте смело. А если ящики стоят на земле, вывески нет, а ящики стоят на земле – значит, торговля незаконная и покупать здесь может быть небезопасно для здоровья.