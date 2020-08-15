В Загородном парке устроят летний мастер-класс по биатлону

В парке гостей ждут разные мастер-классы. Фото предоставлено парком "Загородный"

В воскресенье, 16 августа, Загородному парку исполняется 59 лет. День рождения решили отметить с размахом — оздоровительные танцы на свежем воздухе, экологические фото-прогулки, эко-акции, творческие мастер-классы, и концертная программа порадуют владимирцев, которые «изголодались» по культурным мероприятиям.

В этом году парк отметит день рождения на территории гостеприимной «Деревни Дуралеевка». В 12.00 она откроет свои ворота и с порога поприветствует творческим сюрпризом от певицы Светланы Хруцкой. Гости смогут насладиться творчеством гостьи, заняв места, расположенные на комфортном расстоянии друг от друга в «Зеленом зале».

Один из блоков программы «Дня парка» посвящен выступлениям спикеров, чья деятельность связана с экологией. Всех, кто желает просветиться, ждут на площадке «Гости из Экобудущего». Здесь же можно будет поучаствовать в «Зеленом брейн-ринге» на тему экологии и истории парка «Загородный».

Для любителей активного отдыха организаторы приготовили спортивные тренировки по Zumba и Strong Nation. Кроме того, впервые в парке пройдет летний мастер-класс по биатлону.

Еще одним из центральных событий праздника станет «Большой творческий воскресник», где соберутся вместе художники, мастера. Гостей ждет «Летний пленэр», а также мастер-класс по флористике «Букет из парка».

Завершится праздник концертом «Русская душа» в исполнении театра фольклора «Разгуляй».

Не забывайте, что в выходные работают аттракционы, верёвочный парк, пейнтбольный клуб, клуб «Лазертаг» и летнее кафе, можно прокатиться на веломобилях и велосипедах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимирцев просят помочь бездомным животными

16 августа на «Рынке на Студеной» пройдет фестиваль ко Дню защиты бездомных животных. В 11 часов там начнется live-концерт с самыми популярными вокальными и танцевальными коллективами города, а в 15 часов стартует благотворительная «Мозгобойня». Регистрация команд на игру уже открыта (https://portal.mozgo.com/timetable ).Часть средств с игры будут направлены в помощь бездомным хвостикам.

Также в течение дня будут проходить детские творческие и кулинарные мастер-классы, связанные с животными. Все желающие смогут и приобрести оригинальные вязаные игрушки ручной работы от мастеров-волонтеров.

И, конечно же, волонтеры по традиции с радостью примут корма, лакомства, наполнители, амуницию для кошек и собак, находящихся в приютах. Также можно будет пожертвовать любую сумму на помощь животным, просто оставив ее в специальном благотворительном ящике.