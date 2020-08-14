Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 14 августа 2020: число вновь выявленных случаев выросло на 20 процентов

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во Владимирской области после длительного спада заболеваемости неожиданно выросло число вновь выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 14 августа, во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на 4 случая (на 20%) больше, чем было за предыдущие сутки, 13 августа. Еще одно изменение - самое большое число заражений выявлено во Владимире (где количество заболевших превысило 1000 человек), Петушинском и Вязниковском районах (напомним, в последние дни в лидерах был Муромский район).

Новые случаи заражения распределились так:

4 сл. в г. Владимире,

4 сл. в Петушинском районе,

4 сл. в Вязниковском районе,

3 сл. в Юрьев-Польском районе,

3 сл. в Муромском районе,

3 сл. в Ковровском районе,

2 сл. в Суздальском районе,

1 сл. в Александровском районе.

Однако почти половина районов Владимирской области остается "чистой" в смысле новых случаев коронавирусной инфекции - там уже несколько дней не выявляют ни одного заболевшего.

Всего на 14 августа на территории Владимирской области зарегистрировано 5900 случаев заболевания коронавирусом: 1001 сл. в г. Владимире, 842 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 672 сл. в Петушинском районе, 549 сл. в о. Муром, 510 сл. в Ковровском районе, 452 сл. в Александровском районе, 310 сл. в Собинском районе, 298 сл. в Вязниковском районе, 283 сл. в Юрьев-Польском районе, 209 сл. в Кольчугинском районе, 160 сл. в Судогодском районе, 139 сл. в Киржачском районе, 152 сл. в Меленковском районе, 101 сл. в Суздальском районе, 79 сл. в Камешковском районе, 60 сл. в г. Радужном, 46 сл. в Селивановском районе, 37 сл. в Гороховецком районе.

Тем временем во Владимирской области закрывают коронавирусные госпитали и перепрофилируют их в обычные инфекционные больницы. За время эпидемии в регионе было открыто 14 инфекционных госпиталей почти на 1000 коек. Занято одномоментно из них было не более 700, но наличие резервного коечного фонда было обязательным требованием Минздрава.

Теперь коронавирусные госпитали вновь возвращаются к работе в обычном режиме. Уже перепрофилирован обратно Центр спецмедпомощи в Пиганово, в конце августа заработает в штатном режиме хирургический корпус в Областной клинической больницы. В сентябре в нормальный режим работы вернутся Гороховецкая, Ковровская и Петушинская ЦРБ. Но полностью закрывать все госпитали не будут. Останутся те, что были открыты на базе инфекционных больниц и отделений, например, во владимирской больнице №6.

К нормальному режиму работы возвращаются и центры занятости населения. С 17 августа они начнут очный прием соискателей и работодателей. Прием граждан будет вестись по предварительной записи и по графику, с учетом пропускной способности этих учреждений, при соблюдении санитарных норм и социальной дистанции. Посетители будут допускаться в центры занятости строго по графику приёма и при наличии защитной маски.

Перечень телефонов для предварительной записи размещён на официальном портале Департамента труда и занятости населения Владимирской области VLADZAN.RU и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции центры занятости населения продолжают в дистанционном режиме оказывать услуги в электронной форме, чтобы свести к минимуму личное посещение учреждений гражданами и работодателями.