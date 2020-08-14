Во Владимирской области закрывают инфекционные госпитали для больных коронавирусом

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В департаменте здравоохранения Владимирской области подвели первые итоги пандемии. Как отмечают чиновники от медицины, пришлось пересмотреть планы. Перестроить всю систему, а врачам и медсестрам привыкнуть к новому темпу жизни.

- Я считаю, что наша система здравоохранения справилась с этой непростой задачей, - отметила и.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области Юлия Арсенина.

Мечи на орала

В период пандемии в регионе перепрофилировали больницы, открыв четырнадцать инфекционных госпиталей на 955 коек, двести из которых были с кислородом, а более 120 – с различными аппаратами ИВЛ. При этом по нормативам Владимирской области достаточно было открыть создать около семисот коек, но в департаменте подчеркивают: в регионе сознательно шли на увеличение, чтобы всегда оставался маневренный фонд.

Юлия Арсенина Фото: Ирина Мальцева

- Все койки никогда не были заняты. Сейчас обстановка стабилизировалась, ежедневно занято около трехсот коек, число колеблется. За все время в области коронавирусом около шести тысяч человек, 172 умерли. Порядка 90% заболевших выздоровели, - отмечает Юлия Арсенина.

Из-за стабилизировавшейся обстановки в регионе начинают постепенно закрывать госпиталя для больных коронавирусом и возвращать вместо них существовавшие ранее отделения и больницы. Первым в штатном режиме стал работать Центр спецмедпомощи в Пиганово. В конце августа вновь откроется хирургический корпус в Областной клинической больницы. В сентябре обратное перепрофилирование госпиталей продолжится. Первыми к штатной работе вернутся многопрофильные больницы - Гороховецкая, Ковровская и Петушинская ЦРБ. Естественно, все бывшие госпиталя перед принятием новых пациентов пройдут санобработку и дезинфекцию.Но полностью закрывать все госпиталя, рассчитанные на коронавирусных больных, не будут. Останутся те, что были открыты на базе инфекционных больниц и отделений. Например, во Владимире такой госпиталь по-прежнему будет работать на базе больницы №6 в Юрьевце.

Увы, это не означает, что пройти плановое лечение в больнице смогут все, кому это необходимо. Если и раньше очереди на госпитализацию приходилось ждать месяцами, то сейчас ситуация станет хуже.

- Плановую госпитализацию в прежнем объеме мы начать не сможем. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, масочные режим, другие санитарные требования, - объясняет Юлия Арсенина.

Впрочем, экстренную помощь, если потребуется, получат все владимирцы.

Ко второй волне готовы

В департаменте здравоохранения отмечают, что закрытие инфекционных госпиталей не помешает встретить вторую волну коронавируса, если она все же будет. Запас необходимых лекарств и СИЗов есть – их хватит минимум на две недели, в область должны поступить еще 146 современных ИВЛ из Минпромторга.

- Система здравоохранения готова к любому вызову, если будет вторая волна, мы сможем в течение нескольких дней развернуть прежний коечный фонд, навыки работы тоже остались, - подчеркивает Юлия Арсенина.

Кроме того .в течение двух недель в регионе ждут первую партию вакцины от коронавируса. Пока график поставок неизвестен, но ясно, что первыми будут прививать медиков и людей, находящихся в группе риска. Во второй половине августа начнется и плановая вакцинация от гриппа.

- Вакцинация будет добровольной, я планирую привиться, - отметила и.о. директора облздрава.

Хотя статистические выводы делать пока рано, в департаменте здравоохранения отмечают, что большинство заболевших коронавирусом не были привиты от гриппа.