Стрит-арт по-владимирски: тетрис, Марио, черепашки-ниндзя

Тетрис нарисовали за полчаса. Фото из архива героя публикации

С каждым днем во Владимире появляется все больше мест, на фоне которых захочется сфотографироваться не только туристу, но и местному жителю. Речь - о необычных арт-объектах, которые создает уличный художник с творческим псевдонимом Мишкин.

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За пять лет он создал несколько десятков самых разных работ — от изображения легендарного гимнаста Николая Андрианова до пестрого лоскутного одеяла и персонажей 90-х.

- Работы мои в основном находятся во Владимире , я живу здесь, я люблю этот город. Хочется менять его к лучшему, делать интересным и приносить улыбку людям, проходящим мимо, - говорит Мишкин.

Привет из 90-х

Тетрис. Фото из архива героя публикации

Буквально на днях на щитке дома № 40 по улице Мира появился тетрис в человеческий рост. По количеству проданных версий «Тетрис» превосходил любую другую компьютерную игру в истории — около 170 миллионов копий. Тетрис популярен и сегодня.

- Я гулял по городу и заметил много будок, которые идеально подходили по форме для «тетриса». Он мог появиться в любом районе городе, но я выбрал улицу Мира на пересечении с улицей Полины Осипенко, там, где большой поток людей, - рассказал Мишкин.

Художник нарисовал «тетрис» всего за полчаса, больше времени заняла подготовка — замеры, работа в редакторах и с трафаретами, замешивание нужной краски.

Тетрис — не единственный оживший арт-объект из девяностых. На улицах Владимира можно встретить черепашек-ниндзя и даже известного водопроводчика Марио.

Марио пропал с люка через пять дней. Фото из архива героя публикации

- 90-е и начало 20-х - это тот период, когда я рос и впитывал все, как сейчас дети впитывают все, что их окружает . Только дети тех времен уже выросли и многие уже стали родителями. Мои работы — это небольшие нотки ностальгии, - говорит Мишкин.

На улице свои законы

Многие работы художника, к сожалению, долго не живут. Марио, с которым жители областного центра с удовольствием делали селфи, исчез спустя пять-шесть дней после появления.

Испортили работу «Окно в детство», на которой была изображена девочка, идущая через маковое поле. На рисунок нанесли квадрат белой краски, с помощью которой, видимо, замазали какую-то рекламу. Мишкин сначала хотел восстановить его, но увидев, как вандально залепили изображение, желание сразу пропало.

Работу "Окно в детство" испортили, замазав краской. Фото из архива героя публикации

- В основном я отношусь к порче моих работ спокойно. Это улица, на ней свои устои. Раз это было кому-то угодно это сделать, значит так тому и быть. Но, конечно, хочется, чтобы работы дольше радовали глаз, - подчеркивает Мишкин.

Художник говорит, что на его рисунки влияет мироощущение. Негативного в мире и так хватает, поэтому он старается разбавить серые будни чем-то интересным.

Таинственный лес в городской среде - любимая работа Мишкина. Фото из архива героя публикации

- Сегодня меня вдохновляет улица и все, что есть на ней , завтра - природа и любовь к животным, в другой раз - что-то социальное. Я не стремлюсь останавливаться на чем-то одном , рисую в разных направлениях и техниках и буду дальше экспериментировать. Моя лучшая работа еще впереди, - уверен Мишкин.