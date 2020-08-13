Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 13 августа 2020: из-за запрета на массовые мероприятия День города Владимира может не состояться

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Владимирская область находится на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, и пока что сроки полной отмены ограничений совершенно неопределенны. Они будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации, а она в ближайшее время может измениться как в лучшую, так и в худшую стороны. Если владимирцы будут соблюдать оставшиеся санитарные меры, то заболеваемость и дальше будет снижаться. Однако есть вероятность, что вернувшиеся из отпусков, проведенных в разных частях страны жители региона завезут новые случаи коронавирусной инфекции. И никто не может предсказать, как повлияет на заболеваемость начало учебного года, которое, почти наверняка, состоится в очном формате.

На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка стабильная. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 13 августа, во Владимирской области лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:

4 сл. в Муромском районе,

4 сл. в г. Владимире,

3 сл. в Ковровском районе,

3 сл. в Селивановском районе,

3 сл. в Петушинском районе,

1 сл. в Суздальском районе,

1 сл. в Александровском районе,

1 сл. в Меленковском районе.

Всего во Владимирской области на 13 августа зарегистрировано 5876 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 997 сл. в г. Владимире, 842 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 668 сл. в Петушинском районе, 546 сл. в о. Муром, 507 сл. в Ковровском районе, 451 сл. в Александровском районе, 310 сл. в Собинском районе, 294 сл. в Вязниковском районе, 280 сл. в Юрьев-Польском районе, 209 сл. в Кольчугинском районе, 160 сл. в Судогодском районе, 139 сл. в Киржачском районе, 152 сл. в Меленковском районе, 99 сл. в Суздальском районе, 79 сл. в Камешковском районе, 60 сл. в г. Радужном, 46 сл. в Селивановском районе, 37 сл. в Гороховецком районе.

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За последние сутки во Владимирской области от коронавируса умерло три человека, выздоровело 12 заболевших. Число заражений на 100 тысяч населения составляет 426 случаев, смертность - 12,7 случаев. Коэффициент распространения заболевания равен 0,92.

Во Владимирской области все еще сохраняются некоторые ограничения, связанные с санитарно-эпидемиологической обстановкой. В частности, продлен режим обязательной самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет. Все еще обязательно ношение медицинской маски при посещении общественных мест, в транспорте и в магазинах.

И главное - сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. А значит, под вопросом проведение Дня города Владимира. Общегородской праздник в последние годы проходит в конце августа-начале сентября. Но пока что не началась даже подготовка к нему. В мэрии Владимира сообщают, что до отмены запрета на проведение массовых мероприятий (а указ об этом может подписать только губернатор, основываясь на рекомендациях главного санитарного врача региона) День города праздновать не получится, так как при таких масштабных мероприятиях соблюсти социальную дистанцию и прочие требования Роспотребнадзора никак невозможно. Так что Владимир в этом году, вполне возможно, останется без своего традиционного праздника.