Во Владимирской области к учебному году готовы 55 процентов учреждений

Огнетушители исправны Фото: Виктория СУХОВА

До Дня знаний осталось меньше месяца, а значит наступила горячая пора проверок. Во Владимирской области должны принять 949 образовательных учреждений — школы, детские сады, кадетский корпус, колледжи и другие.

Несмотря на то что проверки ежегодные, нарушений меньше не становится. В этом году специалисты выявили 266 нарушений. Они касались неисправности систем пожарной безопасности и систем оповещения, неумения правильно эвакуировать людей, а также нарушения, связанные с эвакуационными выходами.

В областном управлении МЧС говорят, что на момент начала работ приемочных комиссий в 42 учреждениях не устранили нарушения. Работы должны быть закончены до 19 августа. На сегодняшний день к началу учебного года на сто процентов готовы только 55 процентов учреждений.

33 огнетушителя на школу

Во Владимире приемка стартовала с 10 августа. Детские сады проверку уже прошли, настала очередь школ. В областном центре обследуют 143 муниципальных и 4 частных учреждения. Одной из первой приемку прошла школа №6, в которой обучаются 536 детей.

Специалисты проверили, как работает пожарная сигнализация, есть и исправны ли огнетушители и датчики дыма, не захламлены ли эвакуационные выходы.

- В школе 33 огнетушителя, все эвакуационные выходы закрыты на щеколду, чтобы дети без труда смогли открыть двери, - подчеркнула Марина Васина, старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району Владимира. - Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения находятся в исправном состоянии, все документы в порядке. Это значит, что школа готова к началу учебного года,

Директор школы рассказала, что тренировочную эвакуацию они устраивают два раза в год. Детям и учителям удается покинуть школу в течение четырех минут. Малышам помогают старшеклассники, которые стоят на лестницах и направляют потоки. Кстати, каждый ребенок при эвакуации надевает ватно-марлевую повязку, которая шьется на уроках ОБЖ.

Пожарная сигнализация в порядке Фото: Виктория СУХОВА

Кроме специалистов МЧС школу проверили сотрудники Росгвардии. Именно они приезжают, если нажимают тревожную кнопку. Реагируют быстро — в течение трех минут.

- Были случаи, когда приезжали по вызову школ, усмиряли хулиганов или бывших учеников, решивших свести старые счеты. Таких нарушителей мы увозим в полицию, - рассказал Денис Бодров, представитель вневедомственной охраны Росгвардии.

Сотрудник вневедомственной охраны проверяет скуды Фото: Виктория СУХОВА

Радиолинейка в День знаний

Готова школа и по всем санитарным требованиям. На входе измеряют температуры, во всех коридорах и классах стоят санитайзеры.

- При входе в школу все дети должны быть в масках. После измерения температуры они проходят в свои классы, где маски можно уже снять. Никаких переходов из класса в класс не будет, к ученикам будут приходить учителя. Во время перемены, дети смогут выходить в коридор, который мы разделим на три части красным скотчем, - рассказала Елена Гуськова, директор школы.

Также потоки будут разделены и в столовой. За раз там смогут поесть три класса. Один — в одном зале и два других — во втором. Дети будут находиться на достаточном расстоянии друг от друга.

Кстати, 1 сентября вместо традиционной линейки у школы пройдет радиолинейка. Поздравительную речь запишут и будут транслировать по всем кабинетам, в которых будут находиться ученики. Заглянут с поздравлениями и подарками лично лишь к первоклашкам.