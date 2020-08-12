Во Владимирской области стало меньше молодежи за последние восемь лет

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За восемь лет число молодых людей в области сократилось на 90 тысяч. На начало этого года владимирцев в возрасте 16-29 лет в регионе было чуть более 187 тысяч - это почти седьмая часть населения. Больше всего из них юношей и девушек 25-29 лет – их почти 42%, а меньше всего – ребят от 16 до 20 лет (33%). А в начале 2012 года молодых было больше - каждый пятый житель области. Доля населения 16-29 лет превышала тогда 277 тысяч человек.

Больше педагогов и медиков

Зато владимирская молодежь стала больше времени уделять учебе. Аттестат об основном общем образовании в 2019 году получили около 13 тысяч выпускников школ, на две тысячи больше, чем в 2015 году, о среднем (полном) общем – 5,6 тысячи выпускников (на 290 человек больше). Растет интерес и к среднему профессиональному образованию. Если в 2015 году выпуск специалистов среднего звена был на уровне 4,1 тысячи, то в 2019 году - 4,7 тысяч. Среди выпускников колледжей и училищ самыми многочисленными являются специалисты в сфере здравоохранения, гуманитарных наук, экономики и управления, образования и педагогики. Выпускников, освоивших специальности «воспроизводство и переработка лесных ресурсов», «экономика и управление», «металлургия, машиностроение и металлообработка» в колледжах, стало меньше, а число специалистов в сфере здравоохранения, архитектуры и строительства, обслуживания, сельского и рыбного хозяйства наоборот выросло.

Студентов вузов в регионе тоже становится меньше. В прошлом году учиться в вузы поступило восемь тысяч человек, это на 700 меньше, чем пять лет назад, а выпустилось шесть с половиной тысяч студентов, это на 1300 человек меньше, чем в 2015 году. В государственных вузах на начало сентября прошлого года учились 26 тысяч студентов, из них половина обучалась заочно, 43% – предпочли очную форму обучения и 7% – очно-заочную (вечернюю) форму обучения. Обучение в частных вузах выбрали 422 студента, среди них очно обучались только 66 человек, большая часть (84 %) учились заочно. Две трети студентов обучались с полным возмещением затрат (платно) и только одна треть обучалась за счет федерального бюджета. По-прежнему больше всего выпускников выбирает специальности в области экономики и управления, гуманитарных наук, образования и педагогики. Кстати, выпускников-педагогов стало на 1,3 больше, чем в 2015 году (- 874 специалиста, количество специалистов в сфере обслуживания (сервис, туризм, торговое дело, гостиничное дело) выросло на треть.

Трудиться смолоду

По данным Владимирстата в прошлом году в регионе трудилось 124,7 тысячи молодых людей в возрасте 15-29 лет, а в 2018 году- 130,3 тысячи). Показатель экономической активности 61% (62%), уровень занятости – свыше 58% (57%), уровень безработицы – 5,3% (7,2%). Для сравнения: в 2012 году работали в области работали 176,6 тысячи молодых людей. Показатель экономической активности составлял более 65%, уровень занятости – 61%, уровень безработицы – 6,3%.

Живи, молодежь!

Во Владимирской области все меньше молодых людей умирает. Если в 2015 году скончалось 448 человек от 15 до 29 лет, 2016 году- 367, 2017 - 300 человек, 2018- 270, а в 2019 году - 226 человек, что соответствует 1,1% от всего умершего населения. Но по-прежнему смертность молодых мужчин более чем в три раза превышает смертность женщин соответствующего возраста. В прошлом году умерло 174 молодых человека. Основной причиной смерти молодежи (свыше 56% умерших в возрасте 15-29 лет) являются несчастные случаи, отравления и травмы.