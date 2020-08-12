Первый фестиваль уличных театров в Суздале: аудиоспектакли, фолк и карнавал

Арт-студия "Волшебная шляпа". Фото предоставлено организаторами

Уже в эту субботу Суздаль превратится в площадку Межрегионального фестиваля уличных театров. Здесь будут не только привычные спектакли и кукольные представления, но и перфомансы, променады, фолк, поэзия, аудиоспектакли и клоунады.

На суздальской земле выступят коллективы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Белгорода, Рязани, Альметьевска (Республика Татарстан), Тверской области и, конечно, из Владимирской области. В том числе свои спектакли на суд зрителей представят Владимирский драматический театр и областной театр кукол.

Специальными гостями фестиваля станут Денис Малинин и Африканские барабаны «YANKADI» (Владимир), а также Камила Эрнандес Кортес и Олег Толкунов (Чили – Суздаль).

Яркая программа завершится карнавальным шествием с участием артистов и гостей фестиваля, концертом и фаер-шоу.

Театра "На трех стульях". Фото предоставлено организаторами

КОНКРЕТНО

Детская площадка на Подворье мастеров

13:00 Спектакль «Соломенный бычок» (3+). Театр кукол «В гостях у Кузи» (г. Мытищи).

14:30 Спектакль «Репка» (0+). Владимирский областной театр кукол.

15:30 Спектакль «Теремок» (0+). Театр кукол «Настюля» (г. Санкт-Петербург).

17:30 Спектакль «ПетрушКИНО» (6+). Театр кукол «КИТ» (г. Москва).

Площадка у поэта Лебедева

12:00 Балаган в одном действии «Комедия о Петрушке» (12+). Белгородский государственный театр кукол.

13:00 Номер оригинального жанра с хула-хупами (6+). Шоу-группа «Аура» (г. Санкт-Петербург).

13.20 Спектакль «Однажды в цЫрке» (6+). Уличный театр «Лёгкие крылья» (г. Альметьевск).

14:00 Танцы на ходулях (6+), Шоу-группа «Аура» (г. Санкт-Петербург).

15:00 Спектакль «Цирк уехал» (12+). Театр имени Которого Нельзя Называть (г. Санкт-Петербург).

17:00 Спектакль «Вредные советы» (3+). Владимирский академический театр драмы.

Кабацкая гора (Зарядье)

12:00 – 16:00 Фолк-программа.

Ансамбль фольклорной песни «Радуница» (село Новое) (0+)

Колёсная лира. Играет и поёт Василий Евхимович (Тверская область) (12+)

Образцовый фольклорный ансамбль «Травень» (пос. Боголюбово) (0+)

Кукольный фолк-спектакль (0+). «Театр на трёх стульях» (г. Москва)

Гусельные парные присиделки, мастер-класс (16+). Приглашаются пары! Гусельный мастер Василий Фоменко (г. Москва).

Владимирский театр кукол покажет спектакль "Репка"

Городской сад

12:00 Буффонада «Пуп земли» (12+). Проект Евгения Хромина (г. Владимир).

14:00 Программа «Театр в кармане» (3+). Арт-студия «Волшебная шляпа» (г. Сергиев Посад).

16:00 Шоу зеркальных людей (3+). Арт-проект «MEZHDU NAMI» (г. Владимир).

18:00 Перформанс в трёх частях «Сказка о пределах бытия» (16+). Свободный театр «Дом» (г. Рязань).

Квест «Красный лес» (3+). Проект Евгения Хромина (г. Владимир).

Школа искусств «Исток» (Кремлёвская, 7)

17:30 «Албасты». Спектакль-променада с четырьмя остановками (6+). Уличный театр «Лёгкие крылья» (г. Альметьевск).

17:00 в помещении ЦДО «Исток». Мастер-класс артистов театра «СоЛу» (г. Санкт-Петербург) по созданию карнавального образа. Все желающие создадут карнавальный костюм для карнавального шествия.

Лужайка у кареты

14:00 Магистериум «Нибелунги» (6+). Театр «Небесные бродяги» (г. Санкт-Петербург).

15:00 Спектакль-перформанс «Лунь» (6+). Театр «Вокруг» (г. Санкт-Петербург)

Арка Торговых рядов со стороны Зарядья (количество зрителей ограничено)

12:30 «Зрительские истории» (18+). Московский playback театр «Intriga»

16:00 Пластический спектакль-клоунада «Bretosh» (фантасмагория по произведению Уильяма Шекспира «Король Лир» (12+). Максим Галицкий, клоун актёр, поэт, руководитель Театра Клоунов «Пампуш» (г. Москва)

17:30 «Шинель Акакия» (История о шинели, любви и смерти, рассказанная между прочим во время музыки) (16+). Проект Андрея Давыдова и группы ДаЛадно (г. Москва)

Площадка на Ленина (у гостиницы «Сокол»)

15:30 Пластический спектакль «Карнавал Солнца и Луны» (6+). Уличный театр СоЛу (г. Санкт-Петербург).

Входо-Иерусалимский храм

16:00 Сцена фестиваля «Гусли мира» – площадка рядом с храмом.

20:30 Перформанс «Поэзия в храме» (16+). Читают: Татьяна Клокова, Александр Аладышев, Александра Улитина, Татьяна Воронина, Мария Теплякова, Наталя Еремина, Надежда Браун. Хор Спасо-Евфимиева монастыря. Куратор Татьяна Клокова (г. Владимир).

Задворки ЗАГСа

Весь день. Site-specific перформанс «На задворках ЗАГСа хоронят брак» (18+). Проект Екатерины Жидоморовой (г. Владимир).

Арка Торговых рядов со стороны Торговой площади

15:00 Аудиоспектакль-прогулка «Суздаль – свидание с судьбой» (12+) Команда StereoStory (г. Москва).

Музыкальная сцена на Кремлёвском лугу.

13:00 – 20:00 У нас в гостях Фестиваль «Платформа» (г. Москва). Музыкальная программа.

20:00 – завершение Карнавального шествия. Заключительный концерт фестиваля. Фаер-шоу театра огня «Путь солнца» (г. Владимир).

КАРНАВАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ с участием артистов и гостей фестиваля.

19:00 Старт карнавального шествия от Торговых рядов.

* В программе возможны изменения