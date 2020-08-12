В сентябре во Владимирской области пройдет 71 избирательная кампания

. Фото: Ольга МАКАРОВА

В единый день голосования -13 сентября - в регионе пройдут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе 62 основных выборов, восемь дополнительных, 1 и одни повторные. Всего замещается 779 мандатов. Документы на выдвижение в избирательные комиссии подали 2550 кандидатов, но до финиша дошли не все. После выдвижения свою кандидатуру сняли 62 человека, еще тридцать человек выбыли после регистрации, а в итоге сейчас в избирательных кампаниях участвуют 2348 зарегистрированных кандидатов, из которых 235 - самовыдвиженцы, остальных представляют политические партии.

Отказ в регистрации получили 110 желающих стать депутатами. Причины отказов разные, но большинство либо не представили документы на регистрацию, либо не указали сведения об имевшейся судимости, либо оформили подписные листы с нарушением требований закона, которые ужесточились. Например, допускается меньше бракованных подписей. Кстати .всего с судимостью заявились 104 кандидата, 24 кандидата из них совершили тяжкие преступления грабежи, разбои, изнасилования, двое из них совершили по нескольку таких преступлений. Тридцать кандидатов кандидатов имеют составы средней тяжести: взятка, растраты, превышение должностных полномочий, кража и прочее. Рекордное число судимостей - восемь – только у одного претендента, причем них по статье кража — шесть.

Если во Владимире выборы обещают быть жаркими: на одно место в горсовете претендует шесть с половиной человек, то в 39 избирательных округах во Владимирской области выборы депутатов пройдут на безальтернативной основе – там зарегистрировано по одному кандидату. Еще одно отличие – во Владимире выборы продлятся три дня (11, 12,13 сентября), в муниципалитетах – только 13 сентября. Но везде, как обычно, проголосовать можно будет и досрочно.

- В территориальных комиссиях на выборах в органы местного самоуправления процедура досрочного голосования проходит десять дней, не менее четырех часов в день. Начнется она 2 сентября и завершится не позднее 14.00 12 сентября, чтобы мы могли передать в участковые комиссии списки тех избирателей, которые проголосовали досрочно в ТИК, - уточнил председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.

Поскольку риски заболеть коронавирусом не исчезли, на сентябрьских выборах сохранят прежние меры предосторожности: на входе будут измерять температуру, коврики на входе и выходе обработают санитарным раствором ,приготовят и дезинфицирующие растворы для рук.