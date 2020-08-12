Стартовало Первенство России по футболу: «Муром» начал с победы, «Торпедо» - с поражения

Фото фк "Муром"

Большой футбол вернулся, в том числе и на владимирскую землю. Стартовал первый тур Первенства России. В том числе во второй группе, где играют команды из Владимирской области. 9 августа футбольный клуб «Муром» на своем поле принимал старейшую команду из Орехово-Зуево «Знамя Труда».

Гости с первых минут начали атаковать, однако к середине первого тайма пропустили проход муромского футболиста Даниила Шабалина в штрафную. Мяч угодил точно в ворота. После перерыва счет хозяевам удалось удвоить. На этот раз гол на счету Ивана Рапакова.

Но соперники не собирались сдаваться, и за несколько минут до конца сумели забить мяч в ворота муромских футболистов. Однако вырвать ничью все-таки не смогли.

- Это был хороший матч с обилием моментов, которые мы должны были реализовывать и доводить до крупного счета. Но концовка получилась нервная, потому что пропустили необязательный гол. Хорошо, что выиграли. Для нас это важная победа, учитывая то, что команда новая, собранная буквально три недели назад. Очень много молодых ребят, которые ни разу еще не играли во второй лиге, а кто-то провел всего два матча. Нужно время, чтобы набраться опыта и показывать более сбалансированную игру. Но мы довольны результатом и идем дальше! - подчеркнул Олег Стогов, главный тренер ФК «Муром».

Во втором туре красно-черные отправятся на выезд в Коломну. Матч состоится 15 августа.

10 августа сезон открыло владимирское «Торпедо». Свой первый матч они провели в гостях у московского «Динамо-2», который является дебютантом второго дивизиона.

Хозяева поля уже на восьмой минуте матча открыли счет. А во втором тайме забили еще один гол в ворота черно-белых. Владимирские футболисты смогли поразить ворота соперников всего один раз, но зато как красиво! Вратарь московского клуба далеко выбежал за пределы штрафной и отбил мяч на торпедовца Дмитрия Чернухина. Футболист, не мешкая, навесным ударом отправил мяч через всю половину поля прямо в пустые ворота.

Итог встречи 2:1 в пользу дебютантов. 15 августа на своем домашнем стадионе черно-белые примут ФК «Ленинградец». Матч пройдет без зрителей.