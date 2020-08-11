После проверки документов отсеялись 52 кандидата во владимирский Горсовет

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Сентябрьские выборы депутатов во владимирский горсовет, в отличие от прошлых выборов, обещают стать более интересными: на один депутатский мандат претендует шесть с половиной человек.

Изначально для участия в выборах в горсовет выдвинулось 214 человек, но после завершения приема документов на регистрацию список кандидатов уменьшился до 181 человека. Среди них было 23 самовыдвиженца, 25 кандидатов от партии «Единая Россия», 24 человека - от КПРФ, по 23 — от КПСС, ЛДПР и «Справедливой России», 21 кандидат - от «Яблока», по восемь кандидатов - от «Коммунистов России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», двое - от «Партии Роста» и один — от «Родной партии».

После проверки документов количество кандидатов опять уменьшилось. Всего зарегистрировано 162 человека. Больше всего пострадали самовыдвиженцы — их осталось только семеро. Не зарегистрированы списки от «Партии Роста» и «Родной партии», а все кандидаты от остальных партий прошли: 25 - от партии «Единая Россия», 24 человека - от КПРФ, по 23 - от КПСС, ЛДПР и «Справедливой России», 21 - от «Яблока», по восемь кандидатов - от «Коммунистов России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

- Конкуренция выше, качество документов тоже высокое, особенно у кандидатов от партий. Самовыдвиженцев подвели подписи, ведь требования к подписным листам стали выше, - отмечает Вадим Кузьмин, председатель избирательной комиссии города Владимира.

Напомним, владимирцев ожидают трехдневные выборы депутатов горсовета в середине сентября: голосовать будем 11, 12 и 13-го числа. Как обычно, сделать свой выбор можно будет и раньше – досрочное голосование, которое завершится 10 сентября, никто не отменял. Будет ли выездное голосование на придомовых территориях, как было при голосовании за поправки в конституцию – вопрос пока открытый. Лишних денег нет, и многое будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора и эпидобстановки. Но если что, в городской администрации остались семь шатров от прошлых голосования, а урны придется привозить со стационарного участка и отправлять обратно.