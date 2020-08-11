В областном театре кукол готовят новую премьеру «Про Ежика и Медвежонка»

Постановка получилась по-настоящему сказочной. Фото: Ирина Мальцева

Четыре месяца Владимирский областной театр кукол провел в изоляции, но теперь артисты наверстывают упущенное. Премьерные спектакли, которые должны были поставить еще в первом полугодии, наконец-то сдают, репетиции идут сразу на нескольких площадках. В театре верят, что до конца года успеют воплотить свои планы: поставить четыре спектакля для малой сцены и четыре – для большой. Ближайшие спектакли «Ай, да Мыцык» для ребят старше шести лет, а также «Загадка курочки рябы» для малышей в театре надеются показать юным зрителям в октябре-ноябре. Еще раньше дети могут увидеть спектакль «Ежик и Медвежонок», поставленный по известным мультфильмам-сказкам Сергея Козлова. Показать на сцене его готовы уже 1 сентября.

- В жизни я был знаком с ним, это удивительный человек, детский философ с особым мироощущением, которое он оставил в сказках. Он поднимал темы, о которых мы обычно не говорим с детьми. Его сказки с налетом другой жизни, он и сам был таким человеком – рожденным в другое время, - говорит Валерий Баджи, режиссер-постановщик спектакля и главный режиссер Московского Детского камерного театра кукол.

Фантазию на тему зимних сказок воплотили на сцене артисты владимирского театра кукол. Казалось бы простая история превратилась в волшебную сказку, где фонарики становились сияющими снежинками, отражение месяца превращалось в волшебный цветок, а лесные звери разговаривали как люди. Зрители словно действительно перенеслись в зимний предновогодний лес со скрипучим зимним снегом, сочувствовали глупому медвежонку, переживали за отважного Ежика, готового отдать жизнь за друга и верили в волшебный цветок, способный сотворить чудо и сделать всех здоровыми и веселыми.

По словам режиссера, ставить спектакли по сказкам Сергея Козлова с технической точки зрения совсем несложно. Зато они заставляют задуматься не только малышей, но и взрослых.

- Чем отличаются его сказки? У него нет глобальных катастроф. У него жизненные ситуации, маленькие тихие радости превращаются в счастье, а маленькие неприятности – в горе. Обычные бытовые истории превращаются в волшебство. Он видел в простых жизненных ситуациях тихие радости. Это спектакль не совсем о дружбе. Он о том, что для спасения друга надо отдать свою жизнь, не меньше. Здесь не размениваются по мелочам, здесь нет половинчатых категорий.

Валерий Баджи признается, что никогда не задумывался, понравятся ли детям такие спектакли – без экшена и превращений.

- Я никогда не ориентировался на то, чтобы мои спектакли нравились детям. Слишком долго мы делали все, чтобы нравилось детям, и получили результат, который нас совсем не устраивает. Я не хотел бы получить поколение, которое уничтожит на земле жизнь.

Режиссер признается, что с удовольствием продолжит работу с областным театром кукол, который успел оценить и полюбить. Но в какой форме оно продолжится – до снятия «коронавирусных» ограничений можно только предполагать.

- Здесь очень комфортно, потрясающие мастерские, свет. Замечательная труппа, замечательное руководство. Люди приходят сюда не время провести, а что-то сделать. Театр с такой большой историей остается молодым – это главное, - отмечает он.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Труппа Владимирского областного театра кукол готовится сдать следующий спектакль – «белые ночи», рассчитанный, как говорят в театре, на взрослых детей – от 16 и старше. Репетиции идут под чутким руководством режиссера – постановщика спектакля Марины Протасовой. Не просто великолепные, а изящные куклы сделала художник – постановщик спектакля Наталья Крутова из Санкт-Петербурга. После 11 августа постановка будет готова к показу, но когда ее увидят зрители – неизвестно.

В театре надеются, что осень при соблюдении всех санитарных требований театр сможет принимать свободных зрителей – родителей с детьми. А вот организованные показы для школьников или детсадовцев под запретом минимум до января. Не уверены артисты, что полюбившиеся владимирцам новогодние елки с хороводами и играми с артистами пройдут в декабре.

- Возможно, спектакли будут, но без хоровода у елки с Дедом Морозом, который у нас всегда был. Загадывать пока рано, но мы надеемся на лучшее, - признается заместитель директора Алексей Зуев.

КОНКРЕТНО

До конца этого года областной театр кукол подготовит восемь спектаклей.

Для малой сцены:

1. «Про Ежика и Медвежонка» по сказкам С. Козлова

Режиссер – постановщик В. Баджи; Художник - постановщик И. Хмарук

2. «Где прячутся сны» М. Кузнецова

Режиссер – постановщик М. Кузнецова; Художник – постановщик И. Хмарук

3. «Кыцик и Мыцик» Е. Чеповецкий

Режиссер – постановщик О. Штырляева; Художник – постановщик И. Слявчин

4. «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» Э. Рауд

Режиссер – постановщик М. Протасова; Художник – постановщик И. Хмарук.

Для показов в большом зале будут поставлены спектакли:

1. «Загадка курочки Рябы» М. Бартенев, А. Усачев

Режиссер-постановщик Алексей Ложкин, Художник – постановщик В. Соловьева

2. «Белые ночи» по повести Ф.М. Достоевского

Режиссер – постановщик М. Протасова; Художник – постановщик Н. Крутова

3. «День рождения Красной шапочки»

Автор – В. Макин; Режиссер – постановщик М. Протасова; Художник – постановщик И. Хмарук

4. «Сказка о потерянном времени» Е. Щварц

Режиссер – постановщик М. Протасова; Художник – постановщик И. Хмарук