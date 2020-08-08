Коронавирус во Владимирской области на 8 августа 2020: в регионе разрешили работу детских игровых центров

А еще во Владимире возобновляются кинопоказы под открытым небом. Фото предоставлено партнером.

Во Владимирской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом. На территории региона на 9 часов утра 8 августа лабораторно подтверждено 24 случая Covid-19.

Случаи распределились следующим образом:

- 4 сл. в Муромском,

- по 3 сл. в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Юрьев-Польском районах,

- по 2 сл. во Владимире, Радужном и Петушинском районе,

- по 1 сл. в Меленковском, Кольчугинском, Селивановском, Александровском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5772 случая заболевания (981 сл. в г. Владимире, 835 сл. в Гусь-Хрустальном, 663 сл. в Петушинском, 525 сл. о. Муром, 492 сл. в Ковровском, 437 сл. в Александровском, 310 сл. в Собинском, 291 сл. в Вязниковском, 277 сл. в Юрьев-Польском, 204 сл. в Кольчугинском, 159 сл. в Судогодском, 137 сл. в Киржачском, 148 сл. в Меленковском, 97 сл. в Суздальском, 79 сл. в Камешковском, 60 сл. в г. Радужном, 40 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).

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Поскольку Владимирская область перешла на третий этап снятия ограничительных мероприятий, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, теперь в регионе разрешено начать обслуживать посетителей в учреждениях социальной защиты населения, зданиях учреждений культуры и организациях досуга граждан, в том числе в детских развлекательных центрах и детских игровых комнатах торговых центров. При этом по-прежнему обязательно надо носить маски в транспорте и общественных местах и соблюдать дистанцию. А для владимирцев старше 65 лет по рекомендации Роспотребнадзора в регионе до 23 августа продлен режим самоизоляции, во время которого они могут жить дома или на даче. Но им можно сходить к врачу, в магазины - только с 9 до 12, выгулять животное около дома.

С сегодняшнего дня во Владимире заработали оба кинотеатра – «Киномакс-Буревестник» и «Руськино». Из новинок в репертуаре лишь новый фильм с Расселом Кроу «Неистовый», в котором знаменитый австралийский актер примерил на себя амплуа злодея, преследующего на своем внедорожнике женщину с сыном. Погоня по американским дорогам не обойдется без спецэффектов. Остальные фильмы в других странах вышли много раньше. Тем не менее, если очень хочется, то можно посмотреть: «Побег из Претории» с Дэниэлом Рэдклиффом, «Мой шпион» с Дэйвом Батистой, а также мультфильм «Камуфляж и шпионаж». Есть и отечественный ужастик «Запретная зона».

Кроме того, на Никитском бульваре пройдет кинопоказ под открытым небом. В честь днея физкультурника вечером покажут фильм «Движение Вверх».