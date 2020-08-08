Тестируем велопрокат во Владимире: далеко и в горку не уедешь

Велопарковок в городе все больше Фото: Вероника ПАНИНА

"Велошеринг", или велосипеды общего пользования (если переводить дословно, то "долевого участия"), открылся во Владимире 12 июля. Сначала парковок было около 30, а велосипедов примерно 150 штук. Но с каждым днем число велопарковок увеличивается, количество велосипедов, доступных в прокате, тоже растет, хотя и не так быстро. Сервис у владимирцев если и не завоевывает популярность, то явно вызывает живой интерес.

Парковки велошеринга во Владимире организованы довольно занятным образом - в отличие от Москвы, пионера в российском велопрокате, парковок в физическом смысле просто нет. То есть велосипеды ни к чему не пришвартованы, а просто стоят, как правило, на остановках общественного транспорта, на центральных площадях и вдоль основных улиц. При ближайшем рассмотрении, правда, оказывается, что велосипеды все-таки стоят не просто так - на заднем колесе надет блокиратор, который не позволяет просто сесть и поехать. Для того, чтобы разблокировать велосипед, нужно оплатить прокат. Для этого надо установить на телефон специальное приложение LUCKYBIKE, и положить на счет определенную сумму денег. Минимальный платеж - 120 рублей, максимальный - 3000 рублей. Эта сумма затем будет списываться в зависимости от времени использования велосипеда.

Велосипеды не закреплены, а "заперты" блокиратором Фото: Вероника ПАНИНА

После того, как приложение установлено и деньги на счету появились, нужно отсканировать QR-код, который есть спереди, на корзинке, и сзади, на блокираторе. Запирающий механизм открывается, и все - можно ехать. Стоимость поездки - 2 рубля за минуту. Кстати, недавно добавилась возможность выбора тарифа - теперь можно платить не только поминутно, но и сразу за целый день - прокат на 24 часа стоит 150 рублей, в тариф входит неограниченное количество коротких (до 30 минут) поездок, интервал между которыми должен составлять не менее 5 минут. Это вариант для курьеров, которые ездят много, но в основном на небольшие расстояния.

В сравнении с Москвой владимирский велопрокат дороже. В столице сутки пользования велосипедом стоят 105 рублей, есть помесячный тариф - 420 рублей, и сезонный - с 1 мая до 1 ноября за 840 рублей. В эти тарифы также включено неограниченное количество 30-минутных поездок.

Зато во Владимире гораздо удобнее система парковок. Велосипед после окончания поездки не надо никуда пристегивать, достаточно поставить его в том месте, которое на карте в приложении обозначено как "Парковка", заблокировать заднее колесо - и готово, велосипед сдан. Это, в частности, означает, что пользователь никогда не столкнется с проблемой полностью занятой парковки - в Москве бывает, что на парковке нет свободных слотов, и поставить двухколесную машину просто некуда. А еще - что организовать новые парковки можно чуть ли не через каждые 100 метров. Ведь никакого оборудования для этого не требуется, нужно просто ввести данные в приложение. Это, кстати, уже очень заметно: если в первые дни после открытия велошеринга парковки были только в центре и несколько штук - в Добром и на улице Горького, то сейчас ими накрыта половина города. Появились прокатные велосипеды в юго-западном районе, на проспекте Строителей, у "Ленты", "Глобуса" и "Мегаторга". Фактически, доехать на прокатном велосипеде теперь можно откуда и куда угодно. Теоретически.

Чтобы взять велосипед, надо отсканировать QR-код Фото: Вероника ПАНИНА

Насколько это удобно практически, корреспондент "КП" решил проверить, проехав из юго-западного района в центр. Велосипед у парка "Дружба" нашелся без проблем - там целых две парковки, и машины на них всегда есть. Ехать решил не по основным магистралям, а по боковым улицам: с велодорожками во Владимир полная беда (в смысле их отсутствия), ехать в разгар рабочего дня по проезжей части - чистое самоубийство, а по тротуарам как-то неудобно, пешеходы ругаются.

Взять напрокат велосипед получилось без проблем: все отсканировалось, блок открылся. А вот дальше оказалось, что Владимир и велосипеды конкретно этой модели плохо совместимы. Наш город, как известно, холмистый. В частности, с Дубровы до центра надо ехать вверх-вниз... и так много раз. А прокатные велосипеды - без переключения скоростей. С одной передачей. Я человек не особо спортивный, поэтому первая же небольшая горка стала серьезным препятствием, тем более в жару. Приходилось жать на педали изо всех сил. А горка была далеко не одна... На ровных участках, наоборот, не хватало высокой передачи - крутишь педали, а не разгонишься.

Весь путь занял 30 минут. Списалось 60 рублей. На автобусе то же расстояние можно проехать за 15 минут и 24 рубля. Конечно, велосипед для здоровья полезнее, да и экологичнее. Но таких усилий, пожалуй, не стоит...

И это еще не самые серьезные горки Владимира. Как въехать на оранжевом прокатном велосипеде по улице Добросельской, направляясь в Доброе, вообще не представляю.

В общем, во Владимире велопрокат конкретно с этими велосипедами - скорее прогулочный вариант. Или если надо проехать короткий участок пути по ровной местности. Например, вдоль улицы Горького. Там путь займет 3-5 минут, соответственно, обойдется максимум в 10 рублей. А по центру ездить тоже не особо удобно - он хоть и ровный, но тротуары узкие, а пешеходов много.

Впрочем, велосипед - штука личная, у каждого свои впечатления. Попробовать, подходит ли владимирский велопрокат лично вам, можно будет сегодня, 8 августа. В честь Дня физкультурника с 16.00 до 21.00 велопрокат будет работать бесплатно. В это время можно подойти к любой велопарковке, отсканировать приложением QR-код, взять велосипед и прокатиться, чтобы понять - справляетесь вы с этим двухколесным конем или нет.