Что едят владимирцы?

. Фото: Ирина Мальцева

Владимирстат подсчитал, что и где предпочитают есть жители региона. Как оказалось, большинство выбирает домашнюю еду.

Так, 70% владимирцев не посещают кафе и рестораны. Из оставшихся тридцати процентов ежедневно или хотя бы раз в неделю поесть в красивом месте ходят лишь два процента жителей. Несколько раз в месяц туда выбираются восемь человек из сотни, а каждый пятый ходит по кафе и ресторанам раз в месяц или реже.

Что касается мест, где можно быстро перекусить, например, пиццерий, то они тоже не пользуются спросом: ежедневно в них приходит лишь один человек из ста. Но восемь из ста признаются, что заглядывают туда несколько раз в месяц, а пятая часть жителей приходит туда не чаще раза в месяц. Естественно, чаще едят вне дома горожане – просто потому, что в селах и деревнях трудно найти подходящие кафе и рестораны.

Что касается домашней еды, то предпочтения владимирцев остаются классическими: крупы, рис, макароны и каши. Их каждый день едят 93% владимирцев, а шесть из ста человек готовят несколько раз в месяц. Впрочем, есть и те, кто не включает эти продукты в свой рацион или ест раз в месяц, но это всего 0,4% от всех жителей региона.

На втором месте по популярности – свежие, вареные и тушеные овощи, не считая картошку. Ежедневно они появляются на столе 74% владимирцев, по нескольку раз в месяц их ест 24% горожан и сельчан. А два человека из сотни практически игнорируют эти дары природы, поедая их раз в месяц и реже.

Фрукты, богатые полезной клетчаткой, фруктовыми кислотами и пектином, ежедневно или несколько раз в неделю едят 57% владимирцев, свежие фрукты несколько раз в месяц предпочитают 34% горожан, а раз в месяц – семь процентов.

Вредные продукты быстрого приготовления, приводящие в ужас диетологов, - лапшу, кашу и прочее – 80% сознательных владимирцев не ест. Зато 2% неразборчивых товарищей питается ими каждый день, а 7% выбирает их несколько раз в месяц. Сложно устоять и перед пирожными с тортиками. Пять процентов владимирцев есть их ежедневно, 27% наших земляков балуют себя такими сладостями несколько раз в месяц, а 49% позволяют их не чаще раза в месяц. Шоколадки и конфетки каждый день или чуть реже едят чуть более 33 % влпадимирцев. Но есть и стойкие люди, победившие тягу к «белой смерти»: 23% жителей региона едят шоколад и конфеты раз в месяц или реже.