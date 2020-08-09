Во Владимирской области строят больше, чем при советской власти

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День строителя отмечается 9 августа. Понятно, что в первую очередь эта профессия ассоциируется с новыми домами, однако строятся ведь также новые дороги, садики и школы. И все это тоже дело рук строителей. О том, как поживают представители этой сферы, а также как много строится в регионе — в нашем материале.

7 место в ЦФО по вводу жилья

Во Владимирской области на 1 июля зарегистрированы 2533 строительных организации, это 8,8% от всех зарегистрированных организаций региона. И они дают нам седьмое место в Центральном Федеральном округе по объемам ввода жилья.

При этом с 2015 года в 33 регионе строится домов больше, чем во времена СССР. В 1990 году во Владимирской области было введено в строй 629 тысяч квадратных метров жилья. А в 2019 году в эксплуатацию сдано 745 тысяч квадратных метров жилья. Из них 3162 квартиры построены населением за счет собственных и заемных средств. Хотя, конечно, такие темпы строительства существуют лишь последние пять лет.

Внесла свои коррективы и пандемия. В 2020 году строительство жилья идет с отставанием от прошлого года - в первом полугодии введено в строй 313 тысяч квадратных метров жилья (3424 квартиры), это 93,6% к уровню первого полугодия 2019 года. Больше всего в 2020 году построено новых домов во Владимире - 110 тысяч квадратных метров жилья, в 2,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В плюсе еще только 8 муниципалитетов из 20.

Сколько стоит дом построить?

При этом новая недвижимость дорожает, как на стадии строительства, так и при реализации. Так фактическая стоимость строительства 1 квадратного метра жилого дома в 2019 году составляла 32 656 рублей, а в январе-июне 2020 года - 36483 рубля.

При этом рыночная стоимость одного квадратного метра в новых строящихся домам во втором квартале 2020 достигла 40300 рублей. На вторичном рынке наблюдается снижение средней цены до 42350 рублей за квадратный метр.

Всего, по данным регионального управления Росреестра, в прошлом году квартиры во Владимирской области приобрели 41311 семей, из них 19675 - в ипотеку. За первое полугодие 2020 года квартиры купили 12904 семьи, ипотечных из них 6369 квартир. 1210 семей в 2020 году построили индивидуальные жилые дома.

Инфраструктура отстает

Что касается дорожной и сопутствующей инфраструктуры, то тут статистики наблюдают падение показателей. В целом объем работ по виду деятельности «Строительство» во Владимирской области падает уже два года. В 2018 году он составил 96,3% к уровню прошлого года, в 2019 году — 97,7%.

Да и инфраструктура отстает от строительства жилья, а ведь без нее комфортное проживание невозможно. В 2019 году было построено 316,3 километра газовых сетей (в 2015-м, для сравнения, 360 километров), 0,5 километра тепловых сетей (в 2018 году — 2,9 километра), 6,6 километра водопроводных сетей (в 2018 году — 20,2 километра).

КОНКРЕТНО

Ввод жилья по муниципальным образованиям области в 1 полугодии 2020 года (тысяч квадратных метров)

Владимир — 110

Суздальский район — 36,9

Александровский район — 35,9

Муром — 20,5

Кольчугинский район — 14,7

Киржачский район — 13,7...

...Юрьев-Польский район — 4,6

Гороховецкий район — 3,5

Селивановский район — 2,3.