Коронавирус во Владимирской области на 7 августа 2020: регион перешел к третьему этапу снятия ограничений

В музеи пускать начали еще на втором этапе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время количество заболевших за сутки колеблется в районе 22-24 случаев. Вот и цифры от Роспотребнадзора от 7 августа показывают, что резкого снижения выявленных случаев COVID-19 нет.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились все случаи:

- 5 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 4 сл. в Ковровском,

- по 3 сл. в Муромском и Юрьев-Польском районах,

- по 2 сл. в г. Владимире, в Меленковском и Петушинском районах,

- по 1 сл. в Кольчугинском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5748 случаев заболевания (979 сл. в г. Владимире, 832 сл. в Гусь-Хрустальном, 661 сл. в Петушинском, 521 сл. о. Муром, 489 сл. в Ковровском, 436 сл. в Александровском, 310 сл. в Собинском, 291 сл. в Вязниковском, 274 сл. в Юрьев-Польском, 203 сл. в Кольчугинском, 159 сл. в Судогодском, 137 сл. в Киржачском, 147 сл. в Меленковском, 97 сл. в Суздальском, 78 сл. в Камешковском, 58 сл. в г. Радужном, 39 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).

Но главная новость последних суток состоит в том, что Владимирская область, наконец, перешла к третьему этапу снятия ограничений. Об этом губернатор Владимир Сипягин сообщил на своих страничках в соцсетях.

- Я поручил сегодня издать указ о переходе Владимирской области к 3-му этапу снятия ограничений. Это означает открытие всех образовательных организаций (дети 1 сентября пойдут в школу), мест отдыха, полный запуск работы сферы услуг. Главный санитарный врач области Татьяна Данилова сообщила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе наконец позволяет нам сделать такой долгожданный для всех нас шаг, - написал он.

Кроме того, в регионе придумали еще один способ помочь предпринимателям, пострадавшим от коронавируса. Так, был введен понижающий коэффициент 0,5 для ряда категорий арендаторов областной государственной недвижимости. Причём это коснётся не только тех, кто ведёт деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, но и арендаторов-представителей малого и среднего бизнеса, занятых в других отраслях.

Для арендаторов областной госнедвижимости, не занимающихся бизнесом, поддержка в форме снижения арендной платы будет применяться в случае, если это имущество не представлялось возможным использовать в связи с введением на территории региона режима повышенной готовности. В этом случае будет использоваться коэффициент 0,75 к размеру арендной платы, рассчитанной в соответствии с действующими нормативными правовыми актами области, за период 2020 года.