Во Владимирской области стало меньше бедных

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Если верить статистике, жить в регионе стали лучше: последние четыре года число жителей, чей доход ниже прожиточного минимума, постоянно снижается. Если в 2015 году официально бедных в регионе было 207,1 тысяча человек, то в 2019-м их уже 171,4 тысячи (это 12,5 процентов от всех жителей). Как отмечают специалисты, среди соседних регионов Владимирская область далеко не самая бедная – она на 12 месте в ЦФО по уровню бедности, чуть хуже живут в Костромской и Рязанской областях, а больше всего бедняков в Орловской, Брянской, Ивановской и Смоленской областях. Специалисты считают, что бедных в регионе стало меньше сразу по двум причинам. Во-первых, увеличились пенсии и зарплаты, а значит, выросли доходы жителей. Например, в прошлом году средняя зарплата в регионе составила 33076 рублей в месяц – это на 3,5 процента выше, чем в 2018 году. А во-вторых, снизились цены на ряд продуктов: подешевела соленая селедка, мясо, в частности баранина, молоко.

Александр Быков (справа) Фото: Полина Немчинова

- Официально к категории бедных относятся семьи, имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Однако существует и так называемая неформальная бедность, когда уровень среднедушевого дохода превышает планку прожиточного минимума всего лишь, к примеру, на пятьдесят или семьдесят рублей. Эти семьи не попадают в категорию малообеспеченных, но и к среднему классу их не отнесешь, - отмечает руководитель Владимирстата Александр Быков. – Сейчас подход совершенствуется. В последнее время мы видим, что за точку отсчета при назначении мер поддержки берется и полтора, и два прожиточных минимума.

Во Владимирской области прожиточный минимум составляет 11093 рубля. Это заметно ниже, чем в Москве (17129), но выше, чем в Воронежской области – 8894 (это самый низкий показатель в ЦФО). Предполагается, что этих денег владимирцам хватит на все необходимое: половина из них предназначена на покупку продуктов, вторая половина – на коммуналку и одежду с прочими расходами.

- Прожиточный минимум – это достаточная сумма денег для нормального жизнеобеспечения. «Бентли» и «Жигули» на него не купишь, но одеваться, питаться и обеспечивать себя услугами ЖКХ можно, - считает Александр Быков.

Если прожиточный минимум пересматривают раз в квартал, то потребительскую корзину – раз в пять лет. Во Владимирской области ее состав не менялся с 2013 года, и вряд ли сильно изменится в будущем.

- Больших изменений не произойдет, система питания, основные продукты у нас сильно не менялись, - говорит заместитель директора департамента по труду и занятости населения областной администрации Павел Романов.

Сейчас в потребительской корзине 42 продукта, в том числе говядина, свинина, баранина, куры, молочные продукты, крупы. Модного авокадо, как и колбасы, там нет, но есть овощи, характерные для средней полосы, из фруктов – яблоки, бананы, виноград и апельсины. Из сладостей — сахар и карамель. Сюда же входит черный чай. Так что если можете позволить себе хотя бы иногда шоколад и гранаты – считайте, что к бедным вы не относитесь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Регулярные выплаты в качестве соцподдержки в прошлом году получали:

- 54500 семей с детьми

- 45700 детей

- 45400 малоимущих жителей

- 4800 беременных женщин.

Единовременные выплаты достались:

- 11200 владимирцам

- 800 семьям с детьми

- 18 детям.