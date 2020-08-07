Он такой один: владимирский выпускник сдал два экзамена на высший балл

Вячеслав Грибов Фото: Из личного архива

В этом году из-за пандемии итоговые экзамены перенесли на июль. Условия тоже изменились: к уже привычным камерам в классе и металлоискателям на входе добавились маски и термометры. Как говорят сами выпускники, когда тебе в голову направляют бесконтактный термометр – нервничать начинаешь больше. Но несмотря на все сложности, владимирский школьник Вячеслав Грибов сдал сразу два экзамена – химию и русский – на высший балл. И он в регионе такой один.

Еще с восьмого класса Вячеслав решил, что хочет стать врачом, и выбрал на ЕГЭ предметы, которые не просто были нужны ему для поступления в университет, но и нравились больше остальных. Подготовка к ЕГЭ для него началась еще в десятом классе, в одиннадцатом будущий выпускник продолжил учить новый материал и решать тесты. Тогда же он для подстраховки взял репетиторов по химии и биологии. Выпускник признается, что во многом ему помогли школьные учителя: именно по конспектам с уроков он готовился к экзаменам.

Свободного времени в последний школьный год было немного, будущий стобалльник все дни тратил на подготовку.

- В среднем каждый день у нас было семь-восемь уроков. Затем вечером приходилось выполнять домашние задания – на это уходило три-четыре часа. Много времени требовалось на непрофильные предметы.

Волновался Вячеслав не только до экзамена, но и немного после:

- Я понимал, что я выучил все, что мог - это меня успокаивало. Надеялся на 90+ баллов, но на 100, особенно по русскому, не рассчитывал.

Сейчас Вячеслав мечтает поступить в Московский медико-стоматологический университет. С будущими выпускниками сегодняшний герой поделился своим секретом. Тот оказался прост:

- Просто учить материал и решать тесты. Надо правильно распределить свое время. Но не стоит слишком переусердствовать, необходимо отдыхать, - сказал он.