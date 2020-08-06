Коронавирус во Владимирской области на 6 августа 2020: гостиницы и турбазы могут принимать гостей и других регионов

турбазы могут принимать гостей из других регионов Фото: Александр ОРЛОВ

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего новых случаев в Ковровском районе — 6. По три случая в Муромском, Юрьев-Польском, в Гусь-Хрустальном районах, по 2 случая во Владимире и Меленковском районе, 1 случай в Кольчугинском районе.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5725 случаев заболевания (977 сл. в г. Владимире, 827 сл. в Гусь-Хрустальном, 659 сл. в Петушинском, 518 сл. о. Муром, 485 сл. в Ковровском, 436 сл. в Александровском, 310 сл. в Собинском, 291 сл. в Вязниковском, 271 сл. в Юрьев-Польском, 202 сл. в Кольчугинском, 159 сл. в Судогодском, 137 сл. в Киржачском, 145 сл. в Меленковском, 97 сл. в Суздальском, 78 сл. в Камешковском, 58 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).

В регионе наметилась тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, поэтому сейчас рассматривается вопрос о переходе к третьему этапу снятия ограничительных мероприятий. В связи с этим региональное управление Роспотребнадзора всем видам гостиниц, апартотелям, туристским базам и базам отдыха, гостевым домам и другим средствам размещения разрешено заселять людей, прибывающих из других регионов. При этом, естественно, должны соблюдаться все санитарные правила и требования.