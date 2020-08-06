Ребенок повредил ногу в фонтане на Театральной площади

Застать фонтан без детей можно лишь в плохую погоду. Фото: Елена Масленникова

Светомузыкальный фонтан на Театральной площади давно стал излюбленным местом отдыха для туристов и владимирцев. Особенно развлечение полюбили родители с малышами: в жаркие дни дети с удовольствием носились под струями фонтана. Увы, игры под теплыми струями не обошлись без травм.

- Девочка, как и остальные дети, бегала по фонтану и пропорола ногу до кости.

Вызвали скорую, увезли. Очевидцы говорят, что это уже шестой случай. Но дети продолжают бегать по фонтану, - поделилась в соцсетях горожанка, ставшая свидетелем происшествия.

Как оказалось, причина травмы была не в неисправности фонтана. Просто нога ребенка попала в длинное отверстие, из которого бьет семь струй. И порезали ножку, когда вытаскивали ее из щели. Владимирцы сразу же поделились на две категории: одни возмущаются и даже жалуются в мэрию, заявляя, что полуголые дети в фонтане в центре города – это некрасиво, неприлично и небезопасно, а другие считают, что развлечений во Владимире немного, а раз фонтан не огорожен, значит, играть в нем можно. Но в городской администрации это мнение не разделяют.

- Плоскостные фонтаны являются элементами городского благоустройства, а не аналогом бассейнов, предназначенных для детских игр - тем более, без надлежащего присмотра взрослых. Если родители не могут или не хотят удержать детей от соблазна поиграть в водных струях плоскостного фонтана в жаркую погоду, то нужно хотя бы следить за своим ребенком и не допускать, чтобы он бегал по решеткам фонтана, особенно босиком. Ребенок может поскользнуться, запнуться и получить травмы, - отметили в мэрии.

Фото из группы "Подслушано во Владимире" ВКонтакте.

Также чиновники отмечают: закрыть или переделать отверстия в фонтане нельзя – иначе нарушится его работа. В итоге, они разместили на площади аншлаги, предупреждающие о рисках.

В региональном управлении Роспотребнадзора тоже знают о любимой забаве владимирцев – купании в фонтанах, но считают, что это безопаснее, чем в жару окунаться в озера.

- В фонтанах у нас каждый год купаются и дети, и взрослые, хотя это объект культуры, а не место для мытья и купания. В принципе, купание в плоскостных фонтанах с точки зрения передачи инфекций менее рискованно, чем в фонтанах с чашей. И это безопаснее, чем купание в водоемах, где не разрешено массовое купание. Как правило, там стоячая вода, а в августе вода там портится, это ее свойство, - отмечает официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Во Владимирской области официально открыли купальный сезон

Хотя по народным приметам купаться уже не стоит, в регионе, наконец-то, официально разрешили купаться. Окунуться во Владимире можно на одном из четырех муниципальных пляжей – на реках Содышке и Клязьме, озерах Глубоком и Семязино. Спасатели будут выходить в рейды и проводить патрулирование водоемов региона. Продлится купальный сезон до конца августа.